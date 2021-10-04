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Наука
https://ria.ru/20211004/mizokineziya-1752552080.html
Ученые открыли новый вид ненависти. Жители мегаполисов — в группе риска
Ученые открыли новый вид ненависти. Жители мегаполисов — в группе риска - РИА Новости, 04.10.2021
Ученые открыли новый вид ненависти. Жители мегаполисов — в группе риска
Многие испытывают раздражение, когда рядом кто-то постукивает пальцем или трясет ногой. Ученые называют это мизокинезией, что означает "ненависть к движениям",... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:00
2021-10-04T18:39
наука
здоровье
психология
биология
юрий зинченко
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Многие испытывают раздражение, когда рядом кто-то постукивает пальцем или трясет ногой. Ученые называют это мизокинезией, что означает "ненависть к движениям", и сравнивают с мизофонией — "ненавистью к звукам". Почему так происходит и как от этого избавиться — в материале РИА Новости.Чужая суетаЕсли человека злят или даже приводят в ярость какие-то звуки, издаваемые окружающими (например, чавканье и причмокивание, храп, сопение, дыхание с присвистом, напевание себе под нос, постоянно повторяемые междометия), — это мизофония. Термин ввели в обиход в 2003 году американские нейробиологи Павел и Маргарет Ястребовы.С тех пор вышло несколько научных статей, мизофонией занимаются специализированные фонды, целевые программы. Гораздо меньше известно о мизокинезии. Только на днях опубликовали результаты первого крупного исследования ученых из Канады и Бельгии.Они опросили около 4100 добровольцев разного пола, возраста и социального положения. Интересовались тем, как люди реагируют на мелкие повторяющиеся движения окружающих. Примерно треть участников признались, что у них возникает чувство раздражения, тревоги или даже гнева, когда они хотя бы краем глаза замечают, как кто-то трясет ногой, постукивает пальцами или ручкой по столу, вертит что-то в руках или нервно почесывается. Некоторым это создавало трудности в общении, негативно влияло на учебу и работу.Ученые связывают мизокинезию с активизацией зеркальных нейронов, которые включаются, когда мы двигаемся сами или наблюдаем за движениями других людей. Эти нейроны помогают понять намерения окружающих и участвуют в нейронных цепочках, определяющих реакцию. Грубо говоря, человека отвлекают любые движения, попадающие в поле зрения. Но периодически повторяющиеся — вызывают напряжение.Мизофония и мизоконезия встречаются вместе не так уж часто. Так, в основополагающей работе по мизофонии 2013 года указывают, что из 42 пациентов, обратившихся в клинику с жалобами на слуховые раздражители, только у пяти — менее 12 процентов — зафиксировали и мизокинезию.Откуда берется раздражение и что с этим делатьТе же самые зеркальные нейроны отвечают у приматов, в том числе у людей, за способность обучаться посредством имитации, подражая чужим действиям. Есть даже мнение, что нейрофизиологический механизм "отзеркаливания" послужил основой становления и эволюции человека как вида.Этот механизм очень важен для социального взаимодействия, без него не было бы эмпатии, сопереживания, когда мы ставим себя на место других. Увидев мелкие повторяющиеся движения человека, мы подсознательно думаем: его что-то тревожит. Это чувство передается нам, и мы тоже начинаем нервничать.В ходе исследования проверили предположение о том, что мизокинезия возникает у слишком чувствительных, не способных блокировать отвлекающие визуальные сигналы. Гипотеза не подтвердилась.Недавно британские и американские нейробиологи представили доказательства того, что ненависть к звукам зависит от моторной системы зеркальных нейронов. Ранее мизофонию связывали только с особенностями восприятия, теперь ясно, что не меньшую роль играет контроль за ситуацией.При этом отметили интересный факт: сила реакции больше зависит не от характера звуков, а от того, кто их производит. То есть нередко раздражает именно сам человек-триггер и частота контактов с ним. Так, ближайшие родственники и коллеги по работе порой нервируют больше, чем незнакомые. Психологи называют это иерархией раздражения.Некоторые считают мизофонию неврологическим расстройством, однако единого мнения по этому поводу в научной среде нет."В Международной статистической классификации мизофония и мизокинезия не значатся, поэтому с медицинской точки зрения — официально — это не заболевания. Но с точки зрения клинической психологии их можно рассматривать как частные проявления повышенной раздражительности на фоне снижения помехоустойчивости сенсорных систем, — объяснил РИА Новости декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Юрий Зинченко. — Жизнь в условиях повышенной информационной нагрузки, вынужденного использования гаджетов и компьютеров как по работе, так и в бытовых ситуациях, особенно при пандемии COVID-19, усугубляет ситуацию, особенно у жителей мегаполисов"."Страдающим мизофонией и мизокинезией стоит прежде всего научиться отвлекаться и концентрироваться на более приятных или нейтральных стимулах. Это не повод для обращения к специалистам, однако как отдельные симптомы в ряду других нарушений встречаются на практике довольно часто", — уточняет ученый.Природа самопроизвольных движенийЕсли человек перебирает пальцами, крутит что-то в руках или трясет ногой — обычно это признак нервозности или нетерпеливого ожидания. Однако бывают и физиологические причины."Вариантов много: от тиков и судорог до компульсивных симптомов и навязчивости, — перечисляет Юрий Зинченко. — И все это на фоне избыточного информационного фона".Есть еще одно довольно оригинальное объяснение: ерзание или потряхивание ногой — это один из подсознательных способов сжигания лишних калорий, позволяющий также расслабить затекшие мышцы при длительной неподвижности.В свое время американские ученые-медики из Клиники Мэйо показали эмпирическим путем, что примерно две трети общего суточного расхода энергии уходит на поддержание осанки и мелкие движения — как непроизвольные, так и связанные с выполнением повседневных действий.Недавно американские специалисты по питанию и физиологии из Университета Миссури подтвердили это экспериментально. В исследовании участвовали двадцать человек со склонностью к ожирению. Одни в течение трех часов оставались неподвижными, а другие периодически трясли ногами — по 2,5 минуты каждые пять минут. Во второй группе физиологические показатели — концентрации глюкозы и инсулина в крови, потребление кислорода и кровоток в подколенной артерии — оказались лучше, чем в первой.
https://ria.ru/20210527/sny-1733880663.html
https://ria.ru/20210810/afantaziya-1744756576.html
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здоровье, психология, биология, юрий зинченко
08:00 04.10.2021 (обновлено: 18:39 04.10.2021)
 

Ученые открыли новый вид ненависти. Жители мегаполисов — в группе риска

© Depositphotos / AntonioGuillemF Работники в офисе
Работники в офисе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Многие испытывают раздражение, когда рядом кто-то постукивает пальцем или трясет ногой. Ученые называют это мизокинезией, что означает "ненависть к движениям", и сравнивают с мизофонией — "ненавистью к звукам". Почему так происходит и как от этого избавиться — в материале РИА Новости.

Чужая суета

Если человека злят или даже приводят в ярость какие-то звуки, издаваемые окружающими (например, чавканье и причмокивание, храп, сопение, дыхание с присвистом, напевание себе под нос, постоянно повторяемые междометия), — это мизофония. Термин ввели в обиход в 2003 году американские нейробиологи Павел и Маргарет Ястребовы.
С тех пор вышло несколько научных статей, мизофонией занимаются специализированные фонды, целевые программы. Гораздо меньше известно о мизокинезии. Только на днях опубликовали результаты первого крупного исследования ученых из Канады и Бельгии.
Они опросили около 4100 добровольцев разного пола, возраста и социального положения. Интересовались тем, как люди реагируют на мелкие повторяющиеся движения окружающих. Примерно треть участников признались, что у них возникает чувство раздражения, тревоги или даже гнева, когда они хотя бы краем глаза замечают, как кто-то трясет ногой, постукивает пальцами или ручкой по столу, вертит что-то в руках или нервно почесывается. Некоторым это создавало трудности в общении, негативно влияло на учебу и работу.
Ученые связывают мизокинезию с активизацией зеркальных нейронов, которые включаются, когда мы двигаемся сами или наблюдаем за движениями других людей. Эти нейроны помогают понять намерения окружающих и участвуют в нейронных цепочках, определяющих реакцию. Грубо говоря, человека отвлекают любые движения, попадающие в поле зрения. Но периодически повторяющиеся — вызывают напряжение.
Мизофония и мизоконезия встречаются вместе не так уж часто. Так, в основополагающей работе по мизофонии 2013 года указывают, что из 42 пациентов, обратившихся в клинику с жалобами на слуховые раздражители, только у пяти — менее 12 процентов — зафиксировали и мизокинезию.
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Откуда берется раздражение и что с этим делать

Те же самые зеркальные нейроны отвечают у приматов, в том числе у людей, за способность обучаться посредством имитации, подражая чужим действиям. Есть даже мнение, что нейрофизиологический механизм "отзеркаливания" послужил основой становления и эволюции человека как вида.
Этот механизм очень важен для социального взаимодействия, без него не было бы эмпатии, сопереживания, когда мы ставим себя на место других. Увидев мелкие повторяющиеся движения человека, мы подсознательно думаем: его что-то тревожит. Это чувство передается нам, и мы тоже начинаем нервничать.
В ходе исследования проверили предположение о том, что мизокинезия возникает у слишком чувствительных, не способных блокировать отвлекающие визуальные сигналы. Гипотеза не подтвердилась.
Недавно британские и американские нейробиологи представили доказательства того, что ненависть к звукам зависит от моторной системы зеркальных нейронов. Ранее мизофонию связывали только с особенностями восприятия, теперь ясно, что не меньшую роль играет контроль за ситуацией.
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При этом отметили интересный факт: сила реакции больше зависит не от характера звуков, а от того, кто их производит. То есть нередко раздражает именно сам человек-триггер и частота контактов с ним. Так, ближайшие родственники и коллеги по работе порой нервируют больше, чем незнакомые. Психологи называют это иерархией раздражения.
Некоторые считают мизофонию неврологическим расстройством, однако единого мнения по этому поводу в научной среде нет.
"В Международной статистической классификации мизофония и мизокинезия не значатся, поэтому с медицинской точки зрения — официально — это не заболевания. Но с точки зрения клинической психологии их можно рассматривать как частные проявления повышенной раздражительности на фоне снижения помехоустойчивости сенсорных систем, — объяснил РИА Новости декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Юрий Зинченко. — Жизнь в условиях повышенной информационной нагрузки, вынужденного использования гаджетов и компьютеров как по работе, так и в бытовых ситуациях, особенно при пандемии COVID-19, усугубляет ситуацию, особенно у жителей мегаполисов".
"Страдающим мизофонией и мизокинезией стоит прежде всего научиться отвлекаться и концентрироваться на более приятных или нейтральных стимулах. Это не повод для обращения к специалистам, однако как отдельные симптомы в ряду других нарушений встречаются на практике довольно часто", — уточняет ученый.
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Природа самопроизвольных движений

Если человек перебирает пальцами, крутит что-то в руках или трясет ногой — обычно это признак нервозности или нетерпеливого ожидания. Однако бывают и физиологические причины.
"Вариантов много: от тиков и судорог до компульсивных симптомов и навязчивости, — перечисляет Юрий Зинченко. — И все это на фоне избыточного информационного фона".
Есть еще одно довольно оригинальное объяснение: ерзание или потряхивание ногой — это один из подсознательных способов сжигания лишних калорий, позволяющий также расслабить затекшие мышцы при длительной неподвижности.
В свое время американские ученые-медики из Клиники Мэйо показали эмпирическим путем, что примерно две трети общего суточного расхода энергии уходит на поддержание осанки и мелкие движения — как непроизвольные, так и связанные с выполнением повседневных действий.
Недавно американские специалисты по питанию и физиологии из Университета Миссури подтвердили это экспериментально. В исследовании участвовали двадцать человек со склонностью к ожирению. Одни в течение трех часов оставались неподвижными, а другие периодически трясли ногами — по 2,5 минуты каждые пять минут. Во второй группе физиологические показатели — концентрации глюкозы и инсулина в крови, потребление кислорода и кровоток в подколенной артерии — оказались лучше, чем в первой.
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