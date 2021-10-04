https://ria.ru/20211004/mishustin-1752997677.html

Мишустин рассказал об увеличении числа коек для больных COVID-19

Мишустин рассказал об увеличении числа коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Мишустин рассказал об увеличении числа коек для больных COVID-19

В России сейчас развернуто в полтора раза больше коек для заболевших коронавирусом, чем осенью прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:15

2021-10-04T14:15

2021-10-04T14:26

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общество

михаил мишустин

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России сейчас развернуто в полтора раза больше коек для заболевших коронавирусом, чем осенью прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже сейчас развернуто в полтора раза больше коек, чем осенью прошлого года", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752997107.html

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2021

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