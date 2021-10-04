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В Ленобласти появится вторая станция Петербургского метрополитена
В Ленобласти появится вторая станция Петербургского метрополитена - РИА Новости, 04.10.2021
В Ленобласти появится вторая станция Петербургского метрополитена
В Ленинградской области появится вторая станция Петербургского метрополитена; проект продления ветки до Кудрово и строительство электродепо "Правобережное"... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:30
2021-10-04T15:30
2021-10-04T15:30
ленинградская область
общество
санкт-петербург
ленинградская область
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. В Ленинградской области появится вторая станция Петербургского метрополитена; проект продления ветки до Кудрово и строительство электродепо "Правобережное" поддержали федеральные власти, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Я очень благодарен президенту за поддержку важнейших для Ленинградской области проектов. Строительство метро в Кудрово, где живет более чем 120 тысяч человек, обеспечит жителям комфортное передвижение. Кроме того, даст стимул для развития жилого и общественно-делового пространства, а также промышленного кластера. Строительство электродепо "Правобережное" позволит и дальше развивать метрополитен в агломерации", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, ранее губернаторами Ленинградской области и Санкт-Петербурга было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития метрополитена на территории соседних регионов. До 30 ноября им предстоит представить предложения по развитию в 2022 – 2026 годах сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в Ленинградской области.
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко