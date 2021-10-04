https://ria.ru/20211004/masochnyy_rezhim-1752999403.html
Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима
Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 04.10.2021
Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах РФ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:20
2021-10-04T14:20
2021-10-04T14:42
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах РФ."Если говорить о масочном режиме, то масочный режим, введенный постановлением главного государственного санитарного врача, сегодня сохраняющийся во всех субъектах Российской Федерации, как требование есть. К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова привела в пример Брянскую область, где рост составляет сегодня 22%, Севастополь, где рост составляет 34%, Орловскую область (рост 27%). Количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний за нарушения в этих регионах минимален, добавила она.
https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:20 04.10.2021 (обновлено: 14:42 04.10.2021)
Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима
Попова: есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах