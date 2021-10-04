https://ria.ru/20211004/masochnyy_rezhim-1752999403.html

Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима

Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 04.10.2021

Попова раскритиковала систему контроля за соблюдением масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах РФ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:20

2021-10-04T14:20

2021-10-04T14:42

распространение коронавируса

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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анна попова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах РФ."Если говорить о масочном режиме, то масочный режим, введенный постановлением главного государственного санитарного врача, сегодня сохраняющийся во всех субъектах Российской Федерации, как требование есть. К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова привела в пример Брянскую область, где рост составляет сегодня 22%, Севастополь, где рост составляет 34%, Орловскую область (рост 27%). Количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний за нарушения в этих регионах минимален, добавила она.

https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии