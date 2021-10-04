https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753005810.html
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян - РИА Новости, 04.10.2021
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обратить внимание на рост заболеваемости россиян старше 65 лет в регионах, где были отменены... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:46
2021-10-04T14:46
2021-10-04T14:46
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обратить внимание на рост заболеваемости россиян старше 65 лет в регионах, где были отменены определенные ограничения из-за распространения коронавируса."К сожалению, в 24 субъектах снят запрет на определенные ограничительные мероприятия для лиц щадящего характера, защищающие этих людей. При этом в 21 субъекте из 24, где такой запрет снят, мы сегодня отмечаем рост заболеваемости именно среди этой возрастной группы населения. На это нужно обратить особое внимание", - сказала Попова, говоря о россиянах старше 65 лет, на заседании координационного совета на борьбе с инфекцией.
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752997901.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди россиян старше 65 лет в регионах