https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753005810.html

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян - РИА Новости, 04.10.2021

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обратить внимание на рост заболеваемости россиян старше 65 лет в регионах, где были отменены... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:46

2021-10-04T14:46

2021-10-04T14:46

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обратить внимание на рост заболеваемости россиян старше 65 лет в регионах, где были отменены определенные ограничения из-за распространения коронавируса."К сожалению, в 24 субъектах снят запрет на определенные ограничительные мероприятия для лиц щадящего характера, защищающие этих людей. При этом в 21 субъекте из 24, где такой запрет снят, мы сегодня отмечаем рост заболеваемости именно среди этой возрастной группы населения. На это нужно обратить особое внимание", - сказала Попова, говоря о россиянах старше 65 лет, на заседании координационного совета на борьбе с инфекцией.

https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752997901.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии