https://ria.ru/20211004/kinoekipazh-1752967917.html

"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС - РИА Новости, 04.10.2021

"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите фильма РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:21

2021-10-04T12:21

2021-10-04T13:57

культура

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

новости культуры

байконур (город)

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 4 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите фильма с рабочим названием "Вызов", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Их, а также артистов-дублеров согласовывала госкомиссия под председательством гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров картины.Это первый такой случай в истории кинематографа. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались отправить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск вторника.Космонавт Олег Котов отметил, что новичкам могут предложить бокал шампанского и, по желанию, очистить кишечник. Игристое традиционно для церемонии напутствия, пусть и наливают напиток обычно "для вида". Клизма же актуальна при двухсуточном полете, но экипаж доберется до станции за 3,5 часа, поэтому эта опция останется на усмотрение артистов, добавил собеседник агентства.На МКС они окажутся через три часа 17 минут после старта. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" — три часа и три минуты.Ожидается, что в 15:12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента станции. Открытие люков и переход экипажа на борт ожидается в 17:05.На МКС их встретят находящиеся там космонавты. Россияне Олег Новицкий и Петр Дубов будут помогать соотечественникам.Планируется, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html

https://ria.ru/20211004/kotov-1752654159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), новости культуры, байконур (город), юлия пересильд, клим шипенко