Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/kinoekipazh-1752967917.html
"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС
"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС - РИА Новости, 04.10.2021
"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите фильма РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:21
2021-10-04T13:57
культура
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
новости культуры
байконур (город)
юлия пересильд
клим шипенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749391733_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_13fb07a700e981e6bf95cc941e10b2db.jpg
БАЙКОНУР, 4 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите фильма с рабочим названием "Вызов", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Их, а также артистов-дублеров согласовывала госкомиссия под председательством гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров картины.Это первый такой случай в истории кинематографа. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались отправить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск вторника.Космонавт Олег Котов отметил, что новичкам могут предложить бокал шампанского и, по желанию, очистить кишечник. Игристое традиционно для церемонии напутствия, пусть и наливают напиток обычно "для вида". Клизма же актуальна при двухсуточном полете, но экипаж доберется до станции за 3,5 часа, поэтому эта опция останется на усмотрение артистов, добавил собеседник агентства.На МКС они окажутся через три часа 17 минут после старта. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" — три часа и три минуты.Ожидается, что в 15:12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента станции. Открытие люков и переход экипажа на борт ожидается в 17:05.На МКС их встретят находящиеся там космонавты. Россияне Олег Новицкий и Петр Дубов будут помогать соотечественникам.Планируется, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html
https://ria.ru/20211004/kotov-1752654159.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749391733_33:0:2700:2000_1920x0_80_0_0_5e9f0df7ae43b0bb906eee293d55a1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), новости культуры, байконур (город), юлия пересильд, клим шипенко
12:21 04.10.2021 (обновлено: 13:57 04.10.2021)
 
"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

"Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС для съемок фильма "Вызов"

© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : ЦПК/Роскосмос
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 4 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите фильма с рабочим названием "Вызов", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Их, а также артистов-дублеров согласовывала госкомиссия под председательством гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров картины.
Это первый такой случай в истории кинематографа. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались отправить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск вторника.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 03:27
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
Космонавт Олег Котов отметил, что новичкам могут предложить бокал шампанского и, по желанию, очистить кишечник. Игристое традиционно для церемонии напутствия, пусть и наливают напиток обычно "для вида". Клизма же актуальна при двухсуточном полете, но экипаж доберется до станции за 3,5 часа, поэтому эта опция останется на усмотрение артистов, добавил собеседник агентства.
На МКС они окажутся через три часа 17 минут после старта. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" — три часа и три минуты.
Ожидается, что в 15:12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента станции. Открытие люков и переход экипажа на борт ожидается в 17:05.
На МКС их встретят находящиеся там космонавты. Россияне Олег Новицкий и Петр Дубов будут помогать соотечественникам.
Планируется, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
Космонавт Олег Котов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:00
Космонавт Олег Котов: участникам съемок фильма "Вызов" не позавидуешь
 
КультураРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Новости культурыБайконур (город)Юлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния