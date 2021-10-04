https://ria.ru/20211004/investproekt-1753006894.html

Новые рабочие места появятся благодаря инвестпроекту "Шелл" в Верхневолжье

Новые рабочие места появятся благодаря инвестпроекту "Шелл" в Верхневолжье - РИА Новости, 04.10.2021

Новые рабочие места появятся благодаря инвестпроекту "Шелл" в Верхневолжье

В Тверской области в результате реализации инвестиционного проекта компании "Шелл" будут созданы около пятисот новых рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:55

2021-10-04T14:55

2021-10-04T14:55

тверская область

торжок

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. В Тверской области в результате реализации инвестиционного проекта компании "Шелл" будут созданы около пятисот новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Старт расширению производства был дан в конце мая этого года. Производитель получил разрешение на строительство, определил подрядчика. На объекте завершены земляные работы, началась установка свай. Продолжается создание временной инфраструктуры для обеспечения строительства, работы по выносу сетей и строительству складских помещений под хранение материалов."За счет реализации инвестиционного проекта мощности завода увеличатся с 200 до 300 миллионов литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.По словам губернатора области Игоря Рудени, сегодня компания "Шелл" вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики.Завод "Шелл" в Торжке был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года. В настоящее время это один из самых крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе Верхневолжья, отметили в пресс-службе.

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торжок, игорь руденя