https://ria.ru/20211004/elektroenergiya-1752996686.html

Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ

Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2021

Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ

Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:13

2021-10-04T14:13

2021-10-04T14:13

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средняя азия

кабул

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая."Последствия будут видны по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электричества, которое вернет Афганистан в темные века в том, что касается электроэнергии и телекоммуникаций", - сообщил Нурзай, который продолжает поддерживать контакты с оставшимся руководством DABS.Как пишет Wall Street Journal, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, запад страны также получает электроэнергию из Ирана. Газета отмечает, что в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет ГЭС, в этом году пострадало из-за засухи."Наши соседи имеют право отключить нам подачу электроэнергии, согласно контракту... Мы убеждаем их этого не делать, и что они получат деньги", - приводит издание слова операционного директора DABS Сафиуллы Ахмадзая, который сохранил свой пост после захвата талибами Афганистана, но был смещен с должности в воскресенье.По его словам, для того, чтобы спасти ситуацию с электроэнергией в Афганистане, необходимо 90 миллионов долларов. Ахмадзай призвал международных доноров решить проблему с долгом афганской энергетической компании перед странам Центральной Азии или оплатить счета потребителей.Отмечается, что на данный момент в Кабуле нет проблем с подачей электроэнергии.Представители "Талибана"* пока не прокомментировали данную информацию.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210930/granitsa-1752554086.html

https://ria.ru/20211003/afganistan-1752882404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, средняя азия, кабул, мохаммад хасан ахунд