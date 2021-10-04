Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/elektroenergiya-1752996686.html
Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ
Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2021
Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ
Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:13
2021-10-04T14:13
в мире
оон
талибан
таджикистан
узбекистан
афганистан
средняя азия
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_caa02a54f85e14092cbde5971e06173a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая."Последствия будут видны по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электричества, которое вернет Афганистан в темные века в том, что касается электроэнергии и телекоммуникаций", - сообщил Нурзай, который продолжает поддерживать контакты с оставшимся руководством DABS.Как пишет Wall Street Journal, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, запад страны также получает электроэнергию из Ирана. Газета отмечает, что в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет ГЭС, в этом году пострадало из-за засухи."Наши соседи имеют право отключить нам подачу электроэнергии, согласно контракту... Мы убеждаем их этого не делать, и что они получат деньги", - приводит издание слова операционного директора DABS Сафиуллы Ахмадзая, который сохранил свой пост после захвата талибами Афганистана, но был смещен с должности в воскресенье.По его словам, для того, чтобы спасти ситуацию с электроэнергией в Афганистане, необходимо 90 миллионов долларов. Ахмадзай призвал международных доноров решить проблему с долгом афганской энергетической компании перед странам Центральной Азии или оплатить счета потребителей.Отмечается, что на данный момент в Кабуле нет проблем с подачей электроэнергии.Представители "Талибана"* пока не прокомментировали данную информацию.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210930/granitsa-1752554086.html
https://ria.ru/20211003/afganistan-1752882404.html
таджикистан
узбекистан
афганистан
средняя азия
кабул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_8a9b14c63e4a8863db6b120371f37b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, средняя азия, кабул, мохаммад хасан ахунд
14:13 04.10.2021
 
Кабул может лишиться электроэнергии за неуплату, сообщили СМИ

WSJ: Кабул может лишиться электроэнергии из-за неуплаты талибами счетов за ее поставку

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку движение "Талибан"* не оплатило счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с потребителей, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая.
"Последствия будут видны по всей стране, но особенно в Кабуле. Произойдет отключение электричества, которое вернет Афганистан в темные века в том, что касается электроэнергии и телекоммуникаций", - сообщил Нурзай, который продолжает поддерживать контакты с оставшимся руководством DABS.
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:50
"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном
Как пишет Wall Street Journal, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, запад страны также получает электроэнергию из Ирана. Газета отмечает, что в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет ГЭС, в этом году пострадало из-за засухи.
"Наши соседи имеют право отключить нам подачу электроэнергии, согласно контракту... Мы убеждаем их этого не делать, и что они получат деньги", - приводит издание слова операционного директора DABS Сафиуллы Ахмадзая, который сохранил свой пост после захвата талибами Афганистана, но был смещен с должности в воскресенье.
По его словам, для того, чтобы спасти ситуацию с электроэнергией в Афганистане, необходимо 90 миллионов долларов. Ахмадзай призвал международных доноров решить проблему с долгом афганской энергетической компании перед странам Центральной Азии или оплатить счета потребителей.
Отмечается, что на данный момент в Кабуле нет проблем с подачей электроэнергии.
Представители "Талибана"* пока не прокомментировали данную информацию.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 17:16
Около 70% афганских СМИ прекратили работу после прихода талибов к власти
 
В миреООНТалибанТаджикистанУзбекистанАфганистанСредняя АзияКабулМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
Лента новостейМолния