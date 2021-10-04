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Туризм
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Из Екатеринбурга появились прямые рейсы в Доминикану
Из Екатеринбурга появились прямые рейсы в Доминикану - РИА Новости, 04.10.2021
Из Екатеринбурга появились прямые рейсы в Доминикану
Авиакомпании Azur Air и Nordwind начали полеты в Доминикану из Екатеринбурга, сообщает в понедельник аэропорт "Кольцово". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:32
2021-10-04T16:55
туризм
екатеринбург
доминикана
nordwind airlines
boeing 777
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туристы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпании Azur Air и Nordwind начали полеты в Доминикану из Екатеринбурга, сообщает в понедельник аэропорт "Кольцово"."Из международного аэропорта "Кольцово" начались полеты на курорты Доминиканской Республики. Первый рейс в Ла-Роману был выполнен в субботу, 2 октября, авиакомпанией Azur Air. А уже в воскресенье, 3 октября, впервые за семь лет самолет вылетел из Екатеринбурга в Пунта-Кану, рейс выполнила авиакомпания Nordwind. Оба воздушных судна вылетели в Доминикану с полной загрузкой", — говорится в сообщении.Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый. Ранее полеты из "Кольцово" в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019-2020 годов. Рейсов в Пунта-Кану не было с 2014 года.В настоящее время из Екатеринбурга можно отправиться по 35 зарубежным маршрутам. Среди них — курортные направления Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие, уточняет аэропорт.
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екатеринбург, доминикана, nordwind airlines, boeing 777, новости - туризм, туристы, azur air, аэропорты регионов, куда можно лететь
15:32 04.10.2021 (обновлено: 16:55 04.10.2021)
 
Из Екатеринбурга появились прямые рейсы в Доминикану

Авиакомпании Azur Air и Nordwind начали летать в Доминикану из аэропорта "Кольцово"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпании Azur Air и Nordwind начали полеты в Доминикану из Екатеринбурга, сообщает в понедельник аэропорт "Кольцово".
"Из международного аэропорта "Кольцово" начались полеты на курорты Доминиканской Республики. Первый рейс в Ла-Роману был выполнен в субботу, 2 октября, авиакомпанией Azur Air. А уже в воскресенье, 3 октября, впервые за семь лет самолет вылетел из Екатеринбурга в Пунта-Кану, рейс выполнила авиакомпания Nordwind. Оба воздушных судна вылетели в Доминикану с полной загрузкой", — говорится в сообщении.
Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый. Ранее полеты из "Кольцово" в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019-2020 годов. Рейсов в Пунта-Кану не было с 2014 года.
В настоящее время из Екатеринбурга можно отправиться по 35 зарубежным маршрутам. Среди них — курортные направления Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие, уточняет аэропорт.
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16 августа, 08:00Туризм
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ТуризмЕкатеринбургДоминиканаNordwind AirlinesBoeing 777Новости - ТуризмтуристыAzur AirАэропорты регионовкуда можно лететь
 
 
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