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Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел
Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел - РИА Новости, 04.10.2021
Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел
Средний возраст депутатов Законодательного собрания нового созыва Вологодской области помолодел на 7,5 лет и составил 49 лет, сообщил спикер парламента региона... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:31
2021-10-04T17:31
вологодская область
политика
вологодская область
единая россия
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости. Средний возраст депутатов Законодательного собрания нового созыва Вологодской области помолодел на 7,5 лет и составил 49 лет, сообщил спикер парламента региона Андрей Луценко.Он добавил, что представительство женщин в областном парламенте после выборов сократилось с десяти до восьми человек. Семь из них входят в самую многочисленную из пяти созданных в Законодательном Собрании области фракцию "Единая Россия".Самому молодому депутату – 31 год, самому возрастному - 66.В областном парламенте созыва 2021-2026 годов трудятся четыре врача, шестеро представителей образования и социальной сферы. У многих депутатов несколько высших образований. Таким образом, в новом составе насчитывается восемь инженеров, семь юристов, четверо экономистов. В депутатский корпус также вошли два руководителя сельхозпредприятий, несколько профессиональных управленцев, представитель СМИ, два военных и генерал-майор полиции в отставке. Двое депутатов досрочно прекратили деятельность в Череповецкой городской Думе. Часть депутатов представляет бизнес-сообщество.Председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко отметил, что депутатский корпус окончательно сформирован – вакантный мандат решением Избирательной комиссии области накануне был вручён депутату предыдущего созыва Ларисе Кожевиной.Впервые полным составом депутаты соберутся на 2-ю сессию областного парламента 6 октября, где главным вопросом станет рассмотрение проекта закона области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".
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политика, вологодская область, единая россия, андрей луценко
17:31 04.10.2021
 

Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел

CC BY 4.0 / Законодательное собрание Вологодской области / Здание Законодательного Собрания Вологодской области
Здание Законодательного Собрания Вологодской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY 4.0 / Законодательное собрание Вологодской области /
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ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости. Средний возраст депутатов Законодательного собрания нового созыва Вологодской области помолодел на 7,5 лет и составил 49 лет, сообщил спикер парламента региона Андрей Луценко.
"Депутатский корпус помолодел и практически наполовину обновился - 16 новых депутатов впервые пришли работать в Законодательное Собрание Вологодской области. Новый созыв представляют люди различных сфер и профессий. Уверен, областной парламент продолжит работу на прежнем профессиональном уровне, будет решать самые сложные задачи, принимать законы, направленные на социально-экономическое развитие области", - сказал Луценко.
Он добавил, что представительство женщин в областном парламенте после выборов сократилось с десяти до восьми человек. Семь из них входят в самую многочисленную из пяти созданных в Законодательном Собрании области фракцию "Единая Россия".
Самому молодому депутату – 31 год, самому возрастному - 66.
В областном парламенте созыва 2021-2026 годов трудятся четыре врача, шестеро представителей образования и социальной сферы. У многих депутатов несколько высших образований. Таким образом, в новом составе насчитывается восемь инженеров, семь юристов, четверо экономистов. В депутатский корпус также вошли два руководителя сельхозпредприятий, несколько профессиональных управленцев, представитель СМИ, два военных и генерал-майор полиции в отставке. Двое депутатов досрочно прекратили деятельность в Череповецкой городской Думе. Часть депутатов представляет бизнес-сообщество.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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Председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко отметил, что депутатский корпус окончательно сформирован – вакантный мандат решением Избирательной комиссии области накануне был вручён депутату предыдущего созыва Ларисе Кожевиной.
Впервые полным составом депутаты соберутся на 2-ю сессию областного парламента 6 октября, где главным вопросом станет рассмотрение проекта закона области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".
 
Вологодская областьПолитикаВологодская областьЕдиная РоссияАндрей Луценко
 
 
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