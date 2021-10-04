https://ria.ru/20211004/deputaty-1753042566.html

Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел

Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел - РИА Новости, 04.10.2021

Депутатский корпус Заксобрания Вологодчины помолодел

Средний возраст депутатов Законодательного собрания нового созыва Вологодской области помолодел на 7,5 лет и составил 49 лет, сообщил спикер парламента региона... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:31

2021-10-04T17:31

2021-10-04T17:31

вологодская область

политика

вологодская область

единая россия

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости. Средний возраст депутатов Законодательного собрания нового созыва Вологодской области помолодел на 7,5 лет и составил 49 лет, сообщил спикер парламента региона Андрей Луценко.Он добавил, что представительство женщин в областном парламенте после выборов сократилось с десяти до восьми человек. Семь из них входят в самую многочисленную из пяти созданных в Законодательном Собрании области фракцию "Единая Россия".Самому молодому депутату – 31 год, самому возрастному - 66.В областном парламенте созыва 2021-2026 годов трудятся четыре врача, шестеро представителей образования и социальной сферы. У многих депутатов несколько высших образований. Таким образом, в новом составе насчитывается восемь инженеров, семь юристов, четверо экономистов. В депутатский корпус также вошли два руководителя сельхозпредприятий, несколько профессиональных управленцев, представитель СМИ, два военных и генерал-майор полиции в отставке. Двое депутатов досрочно прекратили деятельность в Череповецкой городской Думе. Часть депутатов представляет бизнес-сообщество.Председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко отметил, что депутатский корпус окончательно сформирован – вакантный мандат решением Избирательной комиссии области накануне был вручён депутату предыдущего созыва Ларисе Кожевиной.Впервые полным составом депутаты соберутся на 2-ю сессию областного парламента 6 октября, где главным вопросом станет рассмотрение проекта закона области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

https://ria.ru/20210920/pobeda-1751046321.html

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политика, вологодская область, единая россия, андрей луценко