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В Париже в витрину свадебного бутика врезался автомобиль

В Париже в витрину свадебного бутика врезался автомобиль - РИА Новости, 04.10.2021

В Париже в витрину свадебного бутика врезался автомобиль

Автомобиль врезался в витрину магазина в Париже, несколько человек ранены, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:10

2021-10-04T20:10

2021-10-04T20:10

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Автомобиль врезался в витрину магазина в Париже, несколько человек ранены, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.Инцидент произошел приблизительно в 14.30 (15.30) на бульваре Рошеуар в XVIII округе французской столицы.Как сообщается, одна из машин при попытке обгона автобуса ударила другой автомобиль, который вылетел на тротуар, а затем врезался в витрину бутика свадебных принадлежностей. В результате ДТП пострадали несколько пешеходов, двое из них госпитализированы в критическом состоянии.Очевидцы сообщают, что водитель врезавшейся в магазин машины пребывал в состоянии шока. Шофер первого автомобиля доставлен в комиссариат полиции для допроса. По предварительной версии, речь идет о неумышленном создании аварийной ситуации.

https://ria.ru/20211003/aviakrushenie-1752883510.html

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в мире, дтп, париж, авто