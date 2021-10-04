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В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко - РИА Новости, 04.10.2021
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:05
2021-10-04T18:24
белоруссия
мвд белоруссии
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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.Ранее в КП и не зарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" утверждали, что это произошло в Москве.В Telegram-канале ведомства опубликовали видеокомментарий начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, который пояснил, что Можейко хотел выехать в третью страну, но из-за того, что его пребывание в России ранее признали нежелательным, журналисту предписали вернуться оттуда на родину.Пресс-служба подтвердила, что против него возбудили два дела — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Редакция газеты наняла двух адвокатов и ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на вопросы по задержанию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что Москва не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что это филиал российского издания, страна надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
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белоруссия, мвд белоруссии, геннадий можейко
17:05 04.10.2021 (обновлено: 18:24 04.10.2021)
 
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко

МВД Белоруссии заявило, что журналиста Можейко задержали на территории республики

© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтактеЖурналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтакте
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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.
Ранее в КП и не зарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" утверждали, что это произошло в Москве.
В Telegram-канале ведомства опубликовали видеокомментарий начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, который пояснил, что Можейко хотел выехать в третью страну, но из-за того, что его пребывание в России ранее признали нежелательным, журналисту предписали вернуться оттуда на родину.
Пресс-служба подтвердила, что против него возбудили два дела — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Редакция газеты наняла двух адвокатов и ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на вопросы по задержанию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что Москва не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что это филиал российского издания, страна надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
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БелоруссияМВД БелоруссииГеннадий Можейко
 
 
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