https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко

В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко - РИА Новости, 04.10.2021

В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:05

2021-10-04T17:05

2021-10-04T18:24

белоруссия

мвд белоруссии

геннадий можейко

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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.Ранее в КП и не зарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" утверждали, что это произошло в Москве.В Telegram-канале ведомства опубликовали видеокомментарий начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, который пояснил, что Можейко хотел выехать в третью страну, но из-за того, что его пребывание в России ранее признали нежелательным, журналисту предписали вернуться оттуда на родину.Пресс-служба подтвердила, что против него возбудили два дела — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что Можейко находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Редакция газеты наняла двух адвокатов и ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на вопросы по задержанию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что Москва не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что это филиал российского издания, страна надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753034347.html

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белоруссия, мвд белоруссии, геннадий можейко