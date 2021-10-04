https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753034347.html

Можейко допросили в качестве подозреваемого

Можейко допросили в качестве подозреваемого - РИА Новости, 04.10.2021

Можейко допросили в качестве подозреваемого

Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко допрошен в Минске в качестве подозреваемого, допрос проходил в присутствии адвокатов, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:54

2021-10-04T16:54

2021-10-04T17:09

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геннадий можейко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко допрошен в Минске в качестве подозреваемого, допрос проходил в присутствии адвокатов, сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".Спецпредставитель КП Валентин Алфимов сообщил, что к Можейко наконец пустили адвоката и следственные действия проводились уже в его присутствии."Сегодня к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо", - сказал Алфимов, слова которого приводятся на сайте "Комсомольская правда".Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752828905.html

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в мире, белоруссия, геннадий можейко, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия