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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211004/antalya-1752992694.html
У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи
У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи - РИА Новости, 04.10.2021
У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи
Туристов из РФ в Анталье в сентябре насчитали 780 тысяч, таким образом, в первый месяц осени турецкий курорт посетили больше россиян, чем Сочи (700 тысяч... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:21
2021-10-04T14:21
туризм
украина
турция
сочи
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
анталья (провинция)
туристы
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туристов из РФ в Анталье в сентябре насчитали 780 тысяч, таким образом, в первый месяц осени турецкий курорт посетили больше россиян, чем Сочи (700 тысяч путешественников, по данным администрации города), сообщает АТОР. Всего в сентябре 2021 года на курорты Антальи приехали 1 732 298 иностранных гостей – это на 70,3 процента больше, чем за тот же период 2020 года.Согласно данным, опубликованным управлением культуры и туризма провинции Анталья, с января по сентябрь 2021 года в Анталье побывали 7 016 276 отдыхающих. Из них 38,45 процента прибыли из России, которая сохраняет первое место по объему турпотока (2 698 334 человека).На втором месте по итогам девяти месяцев 2021 года – Украина (1 108 486 туристов), далее следуют Германия (884 827) и Польша (353 191).
https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314424.html
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украина, турция, сочи, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
14:21 04.10.2021
 
У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи

Почти 2,7 миллиона туристов из России посетили Анталью в 2021 году

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туристов из РФ в Анталье в сентябре насчитали 780 тысяч, таким образом, в первый месяц осени турецкий курорт посетили больше россиян, чем Сочи (700 тысяч путешественников, по данным администрации города), сообщает АТОР.
Всего в сентябре 2021 года на курорты Антальи приехали 1 732 298 иностранных гостей – это на 70,3 процента больше, чем за тот же период 2020 года.
Согласно данным, опубликованным управлением культуры и туризма провинции Анталья, с января по сентябрь 2021 года в Анталье побывали 7 016 276 отдыхающих. Из них 38,45 процента прибыли из России, которая сохраняет первое место по объему турпотока (2 698 334 человека).
На втором месте по итогам девяти месяцев 2021 года – Украина (1 108 486 туристов), далее следуют Германия (884 827) и Польша (353 191).
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 14:14Туризм
Путин назвал число россиян, посетивших Турцию с начала года
 
ТуризмУкраинаТурцияСочиНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Анталья (провинция)туристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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