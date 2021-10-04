https://ria.ru/20211004/antalya-1752992694.html

У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи

У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи - РИА Новости, 04.10.2021

У российских туристов Анталья этой осенью пока популярнее, чем Сочи

Туристов из РФ в Анталье в сентябре насчитали 780 тысяч, таким образом, в первый месяц осени турецкий курорт посетили больше россиян, чем Сочи (700 тысяч... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:21

2021-10-04T14:21

2021-10-04T14:21

туризм

украина

турция

сочи

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

анталья (провинция)

туристы

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туристов из РФ в Анталье в сентябре насчитали 780 тысяч, таким образом, в первый месяц осени турецкий курорт посетили больше россиян, чем Сочи (700 тысяч путешественников, по данным администрации города), сообщает АТОР. Всего в сентябре 2021 года на курорты Антальи приехали 1 732 298 иностранных гостей – это на 70,3 процента больше, чем за тот же период 2020 года.Согласно данным, опубликованным управлением культуры и туризма провинции Анталья, с января по сентябрь 2021 года в Анталье побывали 7 016 276 отдыхающих. Из них 38,45 процента прибыли из России, которая сохраняет первое место по объему турпотока (2 698 334 человека).На втором месте по итогам девяти месяцев 2021 года – Украина (1 108 486 туристов), далее следуют Германия (884 827) и Польша (353 191).

https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314424.html

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сочи

анталья (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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