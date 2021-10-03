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Малая опера в Киеве отменила показ фильма об офшорах Зеленского
Малая опера в Киеве отменила показ фильма об офшорах Зеленского - РИА Новости, 03.10.2021
Малая опера в Киеве отменила показ фильма об офшорах Зеленского
Украинские журналисты собирались показать фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского в Малой опере в Киеве, однако директор ... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:01
2021-10-03T15:01
киев
джордж сорос
владимир зеленский
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Украинские журналисты собирались показать фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского в Малой опере в Киеве, однако директор&nbsp; учреждения за несколько часов до мероприятия сообщил о его отмене, рассказала главный редактор издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец, по словам которой, в настоящее время срочно подыскивается новый зал."Следствие. Инфо" ранее анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках "Досье Пандоры"."За несколько часов до показа фильма "Офшор 95" директор Малой оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет - "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об офшорах Зеленского). Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена", - написала она в Facebook.Бабинец отметила, что редакция срочно ищет другую локацию. "До премьеры - 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа!!! Все должно состояться сегодня в 19.00", - написала она.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20200810/1575501847.html
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киев, джордж сорос, владимир зеленский, игорь коломойский, mossack fonseca, facebook
15:01 03.10.2021
 
Малая опера в Киеве отменила показ фильма об офшорах Зеленского

В Киеве ищут новый зал для показа фильма об офшорах президента Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Украинские журналисты собирались показать фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского в Малой опере в Киеве, однако директор  учреждения за несколько часов до мероприятия сообщил о его отмене, рассказала главный редактор издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец, по словам которой, в настоящее время срочно подыскивается новый зал.
"Следствие. Инфо" ранее анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках "Досье Пандоры".
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"За несколько часов до показа фильма "Офшор 95" директор Малой оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет - "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об офшорах Зеленского). Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена", - написала она в Facebook.
Бабинец отметила, что редакция срочно ищет другую локацию. "До премьеры - 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа!!! Все должно состояться сегодня в 19.00", - написала она.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
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КиевДжордж СоросВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийMossack FonsecaFacebook
 
 
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