https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752869760.html

Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о наглой внешней политике Киева

Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о наглой внешней политике Киева

Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о наглой внешней политике Киева

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить "наглую" международную... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:57

2021-10-03T14:57

2021-10-03T17:40

украина

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить "наглую" международную политику.Член Совфеда согласился с украинским лидером в определении, однако призвал не равнять наглость и силу."Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение. Наглость — раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является", — написал Пушков на своей странице в твиттере.Ранее Зеленский заявил, что без сильной и "наглой" внешней политики "никто не будет видеть шагов Украины вперед". По мнению президента, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности страны, что можно считать "главной победой в текущем году".

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/ukraina-1752865229.html

украина

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украина, владимир зеленский, алексей пушков