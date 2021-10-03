https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752869760.html
Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о наглой внешней политике Киева
Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о наглой внешней политике Киева
Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о наглой внешней политике Киева
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить "наглую" международную... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:57
2021-10-03T14:57
2021-10-03T17:40
украина
владимир зеленский
алексей пушков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна должна проводить "наглую" международную политику.Член Совфеда согласился с украинским лидером в определении, однако призвал не равнять наглость и силу."Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение. Наглость — раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является", — написал Пушков на своей странице в твиттере.Ранее Зеленский заявил, что без сильной и "наглой" внешней политики "никто не будет видеть шагов Украины вперед". По мнению президента, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности страны, что можно считать "главной победой в текущем году".
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/ukraina-1752865229.html
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украина, владимир зеленский, алексей пушков
14:57 03.10.2021 (обновлено: 17:40 03.10.2021)
Пушков жестко ответил на заявление Зеленского о "наглой" внешней политике
Сенатор Пушков призвал Зеленского не путать наглость и силу во внешней политике