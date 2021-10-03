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https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752859361.html
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в повестке работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нет планов ввести санкции в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:10
2021-10-03T12:55
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
112 украина
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в повестке работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нет планов ввести санкции в отношении олигархов или медиа.Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно информации на сайте парламента, на рассмотрение Верховной рады поступило 11 проектов постановлений об отмене документа."Нет, насколько мне известно, на сегодня нет (планов ввести санкции - ред.). Но СНБО постоянно работает, там много вопросом по недрам, есть много вопросом с тем, что не весь список не приходил с кабмина по преступникам, там было даже несколько ошибок, сейчас они исправляются, и добавляется этот список. Знаю, что не дожали тему с контрабандой, и это я точно знаю, потому что была поставлена задача - две недели на доработку. &lt;…&gt; Должны будут показать результаты", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в ответ на вопрос планируются санкции против олигархов или медиа.По его словам, решается вопрос по энергетике. "Пока этот вопрос (по газоснабжению - ред.) решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, – этот вопрос, я тоже думаю, будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно помочь всем нам прожить отопительный сезон и достойно его пройти, несмотря на все риски", - добавил он.По мнению Зеленского, при нем СНБО стал очень эффективным органом, несмотря на то, что его решения часто критикуют и считают незаконными.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. Премьер также заявил, что тарифы на газ для населения расти не будут.В феврале Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751432734.html
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752861299.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, 112 украина , тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
12:10 03.10.2021 (обновлено: 12:55 03.10.2021)
 
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа

Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против олигархов или медиа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в повестке работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нет планов ввести санкции в отношении олигархов или медиа.
Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно информации на сайте парламента, на рассмотрение Верховной рады поступило 11 проектов постановлений об отмене документа.
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"Нет, насколько мне известно, на сегодня нет (планов ввести санкции - ред.). Но СНБО постоянно работает, там много вопросом по недрам, есть много вопросом с тем, что не весь список не приходил с кабмина по преступникам, там было даже несколько ошибок, сейчас они исправляются, и добавляется этот список. Знаю, что не дожали тему с контрабандой, и это я точно знаю, потому что была поставлена задача - две недели на доработку. <…> Должны будут показать результаты", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в ответ на вопрос планируются санкции против олигархов или медиа.
По его словам, решается вопрос по энергетике. "Пока этот вопрос (по газоснабжению - ред.) решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, – этот вопрос, я тоже думаю, будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно помочь всем нам прожить отопительный сезон и достойно его пройти, несмотря на все риски", - добавил он.
По мнению Зеленского, при нем СНБО стал очень эффективным органом, несмотря на то, что его решения часто критикуют и считают незаконными.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. Премьер также заявил, что тарифы на газ для населения расти не будут.
В феврале Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВиктор Медведчук112 УкраинаТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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