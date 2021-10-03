https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752859361.html
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в повестке работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нет планов ввести санкции в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T12:10
2021-10-03T12:10
2021-10-03T12:55
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в повестке работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нет планов ввести санкции в отношении олигархов или медиа.Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно информации на сайте парламента, на рассмотрение Верховной рады поступило 11 проектов постановлений об отмене документа."Нет, насколько мне известно, на сегодня нет (планов ввести санкции - ред.). Но СНБО постоянно работает, там много вопросом по недрам, есть много вопросом с тем, что не весь список не приходил с кабмина по преступникам, там было даже несколько ошибок, сейчас они исправляются, и добавляется этот список. Знаю, что не дожали тему с контрабандой, и это я точно знаю, потому что была поставлена задача - две недели на доработку. <…> Должны будут показать результаты", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в ответ на вопрос планируются санкции против олигархов или медиа.По его словам, решается вопрос по энергетике. "Пока этот вопрос (по газоснабжению - ред.) решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, – этот вопрос, я тоже думаю, будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно помочь всем нам прожить отопительный сезон и достойно его пройти, несмотря на все риски", - добавил он.По мнению Зеленского, при нем СНБО стал очень эффективным органом, несмотря на то, что его решения часто критикуют и считают незаконными.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. Премьер также заявил, что тарифы на газ для населения расти не будут.В феврале Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751432734.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, 112 украина , тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
12:10 03.10.2021 (обновлено: 12:55 03.10.2021)
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против олигархов или медиа
КИЕВ, 3 окт – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что на сегодня в повестке работы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нет планов ввести санкции в отношении олигархов или медиа.
Ранее парламент Украины
по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно информации на сайте парламента, на рассмотрение Верховной рады
поступило 11 проектов постановлений об отмене документа.
"Нет, насколько мне известно, на сегодня нет (планов ввести санкции - ред.). Но СНБО постоянно работает, там много вопросом по недрам, есть много вопросом с тем, что не весь список не приходил с кабмина по преступникам, там было даже несколько ошибок, сейчас они исправляются, и добавляется этот список. Знаю, что не дожали тему с контрабандой, и это я точно знаю, потому что была поставлена задача - две недели на доработку. <…> Должны будут показать результаты", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в ответ на вопрос планируются санкции против олигархов или медиа.
По его словам, решается вопрос по энергетике. "Пока этот вопрос (по газоснабжению - ред.) решен, но вопрос поставок угля, которого не хватает, – этот вопрос, я тоже думаю, будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно помочь всем нам прожить отопительный сезон и достойно его пройти, несмотря на все риски", - добавил он.
По мнению Зеленского, при нем СНБО стал очень эффективным органом, несмотря на то, что его решения часто критикуют и считают незаконными.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль
ранее заявил, что Украина готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. Премьер также заявил, что тарифы на газ для населения расти не будут.
В феврале Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина
", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь
" Тараса Козака
, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком
. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.