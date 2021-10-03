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Названы цены на шампанское к Новому году
Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году - РИА Новости, 03.10.2021
Названы цены на шампанское к Новому году
Спрос на шампанское традиционно растет перед Новым годом. О том, что будет с ценами на напиток в конце декабря, рассказал агентству "Прайм" директор центра... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T01:16
2021-10-03T01:18
общество
высшая школа экономики (вшэ)
новый год
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спрос на шампанское традиционно растет перед Новым годом. О том, что будет с ценами на напиток в конце декабря, рассказал агентству "Прайм" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Сейчас нет причин закупаться шампанским заранее, считает специалист. Подорожание игристых вин ожидается в пределах инфляции - на 7-10%. Кроме того, производители заранее готовятся к повышению спроса перед праздниками, наращивая выпуск продукта. Зимнее время – самое прибыльное в этом бизнесе, отметил Остапкович.Однако стоит помнить, что производство шампанского зависит от работы сельского хозяйства, которое в свою очередь подвержено сезонным факторам.Что касается импортных игристых вин, их стоимость во многом определяется курсом рубля, а рубль зависит от цены на энергоресурсы. Пока на рынке углеводородов все хорошо, резких колебаний с курсом не будет, а значит, скачков цен на импортные сорта шампанского не предвидится, заключил эксперт.
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общество, высшая школа экономики (вшэ), новый год
01:16 03.10.2021 (обновлено: 01:18 03.10.2021)
 
Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году

Эксперт Остапкович сообщил о росте цен на шампанское к Новому году на десять процентов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спрос на шампанское традиционно растет перед Новым годом. О том, что будет с ценами на напиток в конце декабря, рассказал агентству "Прайм" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Сейчас нет причин закупаться шампанским заранее, считает специалист. Подорожание игристых вин ожидается в пределах инфляции - на 7-10%. Кроме того, производители заранее готовятся к повышению спроса перед праздниками, наращивая выпуск продукта. Зимнее время – самое прибыльное в этом бизнесе, отметил Остапкович.
Однако стоит помнить, что производство шампанского зависит от работы сельского хозяйства, которое в свою очередь подвержено сезонным факторам.
"Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке — все это происходит в определенные временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести. Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично" — говорит эксперт. Дефицита напитка к Новому году он не ожидает.
Что касается импортных игристых вин, их стоимость во многом определяется курсом рубля, а рубль зависит от цены на энергоресурсы. Пока на рынке углеводородов все хорошо, резких колебаний с курсом не будет, а значит, скачков цен на импортные сорта шампанского не предвидится, заключил эксперт.
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ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Новый год
 
 
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