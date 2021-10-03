https://ria.ru/20211003/shampanskoe-1752836397.html

Названы цены на шампанское к Новому году

Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году - РИА Новости, 03.10.2021

Названы цены на шампанское к Новому году

Спрос на шампанское традиционно растет перед Новым годом. О том, что будет с ценами на напиток в конце декабря, рассказал агентству "Прайм" директор центра... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T01:16

2021-10-03T01:16

2021-10-03T01:18

общество

высшая школа экономики (вшэ)

новый год

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спрос на шампанское традиционно растет перед Новым годом. О том, что будет с ценами на напиток в конце декабря, рассказал агентству "Прайм" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Сейчас нет причин закупаться шампанским заранее, считает специалист. Подорожание игристых вин ожидается в пределах инфляции - на 7-10%. Кроме того, производители заранее готовятся к повышению спроса перед праздниками, наращивая выпуск продукта. Зимнее время – самое прибыльное в этом бизнесе, отметил Остапкович.Однако стоит помнить, что производство шампанского зависит от работы сельского хозяйства, которое в свою очередь подвержено сезонным факторам.Что касается импортных игристых вин, их стоимость во многом определяется курсом рубля, а рубль зависит от цены на энергоресурсы. Пока на рынке углеводородов все хорошо, резких колебаний с курсом не будет, а значит, скачков цен на импортные сорта шампанского не предвидится, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, высшая школа экономики (вшэ), новый год