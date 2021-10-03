10:48 03.10.2021 (обновлено: 11:57 03.10.2021)
Полиция установила подозреваемого в убийстве девушек в Гае
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае
© СК РФСотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
© СК РФ
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом — это 29-летний ранее судимый мужчина.
"Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02", —сообщила пресс-служба МВД по Оренбургской области.
Подозреваемого разыскивают. Как сообщают СМИ, он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и черные кроссовки. С собой у него была спортивная сумка черного цвета. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли накануне возле водонапорной башни.
Тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами нашли 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае. Третью жертву обнаружили во дворе. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали квартиру на троих. На месте преступления также нашли орудие убийства — кухонный нож.
Изначально в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но они сами связались с оперативниками и заявили, что у них есть алиби — в момент убийства они находились в Уфе.
30 сентября, 18:27"Я тебя люблю": что известно о тройном убийстве под Оренбургом