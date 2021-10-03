https://ria.ru/20211003/podozrevaemyy-1752853663.html

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушек в Гае

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушек в Гае - РИА Новости, 03.10.2021

Полиция установила подозреваемого в убийстве девушек в Гае

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом — это 29-летний ранее судимый мужчина. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:48

2021-10-03T10:48

2021-10-03T11:57

происшествия

оренбургская область

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом — это 29-летний ранее судимый мужчина."Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02", —сообщила пресс-служба МВД по Оренбургской области.Подозреваемого разыскивают. Как сообщают СМИ, он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и черные кроссовки. С собой у него была спортивная сумка черного цвета. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли накануне возле водонапорной башни.Тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами нашли 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае. Третью жертву обнаружили во дворе. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали квартиру на троих. На месте преступления также нашли орудие убийства — кухонный нож.Изначально в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но они сами связались с оперативниками и заявили, что у них есть алиби — в момент убийства они находились в Уфе.

https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752855436.html

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752540848.html

оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область