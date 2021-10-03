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День отрядов мобильных особого назначения Росгвардии

День отрядов мобильных особого назначения Росгвардии - РИА Новости, 03.10.2021

День отрядов мобильных особого назначения Росгвардии

День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) отмечается ежегодно 3 октября согласно приказу министерства внутренних дел (МВД) РФ от 1 марта 2002 года. В... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T02:00

2021-10-03T02:00

2021-10-03T02:00

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День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) отмечается ежегодно 3 октября согласно приказу министерства внутренних дел (МВД) РФ от 1 марта 2002 года. В этот день в 1988 году в системе Министерства внутренних дел СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения. В связи с реформированием системы МВД России наименование указанных подразделений неоднократно изменялось. Первоначально праздник именовался Днем отрядов милиции особого назначения. В 2015 году его название было изменено на День отрядов мобильных особого назначения. К созданию подразделений ОМОНа привели растущая криминализация общества. Однако еще до их появления в СССР существовали спецподразделения, занимавшиеся выполнением особых функций. Сразу после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) была создана рота для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции 1946 года. Потом на ее основе сформировали резервный полк, состоявший из бывших фронтовиков. Подразделение, преобразованное в 1954 году в Оперативный полк милиции, занималось охраной массовых мероприятий, проходивших в рамках Международных фестивалей молодежи и студентов (1957 и 1985), XXII Олимпийских игр 1980 года.В 1981 году Оперполк милиции был переименован во 2-й полк патрульно-постовой службы милиции. 23 октября 1987 года приказом МВД СССР на его базе был создан Отряд милиции специального назначения Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Москвы, который и был переименован в ОМОН в октябре 1988 года.В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) также существовал Оперативный полк милиции, созданный в 1948 году. Его сотрудники, в частности, принимали участие в задержании вооруженных преступников, захвативших 8 марта 1988 года самолет Ту-154 (так называемое "Дело Овечкиных"). На базе оперативного полка милиции 25 ноября 1988 года был образован Отряд милиции особого назначения при ГУВД Ленинграда и Ленинградской области. Первые ОМОНы также появились и в других регионах с растущей криминальной активностью: Московской области, Ленинградской области, Куйбышеве (ныне Самара), Свердловске (ныне Екатеринбург), Хабаровске, Владивостоке и др. К концу 1990-х годов подразделения ОМОНа имелись в каждом городе с населением свыше 500 тысяч человек. Некоторые подразделения ОМОН получили свои собственные названия: в Чите – "Коршун", в Бурятии – "Кречет", в Московской области – "Зубр", в Кургане – "Скиф".В задачи ОМОНа входили: охрана общественного порядка при проведении общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также во время стихийных бедствий, эпидемий, крупных производственных аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств; предупреждение причин групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков; участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников. В 2011 году, в связи с реформой МВД, ОМОН был переименован сначала в ООН (отряд особого назначения), но позже отряду было возвращена привычная аббревиатура с другой расшифровкой (отряд мобильный особого назначения).С апреля 2016 года отряды мобильные особого назначения вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.На сегодняшний день в составе Росгвардии действует более 100 ОМОН. Отряды мобильные особого назначения Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, борются с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники ОМОН участвуют в специальных операциях по пресечению преступлений, обеспечивают сопровождение следственных, оперативных и других мероприятий взаимодействующих органов. Инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.Многие сотрудники ОМОН – ветераны боевых действий. Большинство из них прошли суровые испытания в ходе служебных командировок на Северный Кавказ. Бойцы отрядов мобильных особого назначения принимали активное участие в различных специальных и боевых операциях, в том числе в нейтрализации террористов и вооруженных преступников.За проявленные мужество и героизм 29 сотрудников ОМОН удостоены высокого звания Героя России, 24 из которых посмертно. Более четырех тысяч сотрудников награждены орденами и медалями. Более 600 сотрудников погибли при выполнении служебного долга.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия