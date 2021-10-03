https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752858310.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях, он составил 0,17%, сообщили... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:52

2021-10-03T11:52

2021-10-03T11:52

распространение коронавируса

сахалинская область

магаданская область

томская область

республика алтай

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область, Сахалинская область, Республика Бурятия - 0,17%, 2. Республика Алтай - 0,18%, 3. Томская область - 0,2% ", - говорится в сообщении.

сахалинская область

магаданская область

томская область

республика алтай

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, магаданская область, томская область, республика алтай, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии