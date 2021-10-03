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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях, он составил 0,17%, сообщили... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:52
2021-10-03T11:52
2021-10-03T11:52
распространение коронавируса
сахалинская область
магаданская область
томская область
республика алтай
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область, Сахалинская область, Республика Бурятия - 0,17%, 2. Республика Алтай - 0,18%, 3. Томская область - 0,2% ", - говорится в сообщении.
сахалинская область
магаданская область
томская область
республика алтай
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сахалинская область, магаданская область, томская область, республика алтай, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19