https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752858132.html

В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.10.2021

В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Подмосковье (1646), сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:48

2021-10-03T11:48

2021-10-03T11:48

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Подмосковье (1646), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 4294, 2 Санкт-Петербург 2463, 3 Московская область 1646 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 19, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 13.

https://ria.ru/20211003/mutatsii-1752835268.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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