https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752858132.html
В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.10.2021
В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Подмосковье (1646), сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:48
2021-10-03T11:48
2021-10-03T11:48
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Подмосковье (1646), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 4294, 2 Санкт-Петербург 2463, 3 Московская область 1646 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 19, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 13.
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В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 2463