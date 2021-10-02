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У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 02.10.2021
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло близ Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:18
2021-10-02T08:18
2021-10-02T08:18
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло близ Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 4.24 по времени UTC (7.24 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 139 километрах от населенного пункта Хихифо, административного центра округа Ниуас. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210927/krit-1751959661.html
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в мире, тонга, тихий океан
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Тихом океане у Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7