https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752781851.html

Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине

Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине - РИА Новости, 02.10.2021

Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, заявил в субботу советник главы офиса президента Михаил Подоляк. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:26

2021-10-02T11:26

2021-10-02T11:36

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, заявил в субботу советник главы офиса президента Михаил Подоляк."Сейчас половина срока его (Зеленского – ред.) пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция "Слуга народа" работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами. Я считаю, что мы в принципе, должны войти в турборежим. Потому что темпы реформ, с которыми президент приходил, и темпы реформ, которые мы имеем сейчас, с учетом того, что старая консервативная система уже немного вернулась назад, они не удовлетворяют президента", - заявил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html

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в мире, украина, владимир зеленский