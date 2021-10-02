Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752781851.html
Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине
Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине - РИА Новости, 02.10.2021
Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, заявил в субботу советник главы офиса президента Михаил Подоляк. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:26
2021-10-02T11:36
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751509203_355:423:2331:1534_1920x0_80_0_0_c402d4da2c3edccbb051e607c1091d52.jpg
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, заявил в субботу советник главы офиса президента Михаил Подоляк."Сейчас половина срока его (Зеленского – ред.) пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция "Слуга народа" работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами. Я считаю, что мы в принципе, должны войти в турборежим. Потому что темпы реформ, с которыми президент приходил, и темпы реформ, которые мы имеем сейчас, с учетом того, что старая консервативная система уже немного вернулась назад, они не удовлетворяют президента", - заявил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".
https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751509203_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_ac20354932d444fc40c4c0936eaac637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
11:26 02.10.2021 (обновлено: 11:36 02.10.2021)
 
Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине

В офисе Зеленского заявили, что президент недоволен темпом реформ на Украине

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, заявил в субботу советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
"Сейчас половина срока его (Зеленского – ред.) пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция "Слуга народа" работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами. Я считаю, что мы в принципе, должны войти в турборежим. Потому что темпы реформ, с которыми президент приходил, и темпы реформ, которые мы имеем сейчас, с учетом того, что старая консервативная система уже немного вернулась назад, они не удовлетворяют президента", - заявил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 04:05
"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
Лента новостейМолния