https://ria.ru/20211002/vaktsina-1752809440.html

Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе

Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе - РИА Новости, 02.10.2021

Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе

Москва исходит из того, что в вопросе признания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Западе возобладают соображения конкуренции, а не политики,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:11

2021-10-02T17:11

2021-10-02T17:47

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что в вопросе признания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Западе возобладают соображения конкуренции, а не политики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Она будет признана, процесс идет, он идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а соображения конкуренции, необходимость объединения усилий", - сказал журналистам дипломат."Самое главное - облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, свободно передвигаться, работать, и в этом смысле мы рассчитываем на то, что процесс завершится сертификацией наших вакцин и в рамках ВОЗ, и ЕМА - соответствующими агентствами Евросоюза", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211002/sertifikaty-1752796966.html

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