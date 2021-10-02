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Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе
Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе - РИА Новости, 02.10.2021
Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе
Москва исходит из того, что в вопросе признания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Западе возобладают соображения конкуренции, а не политики,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:11
2021-10-02T17:47
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что в вопросе признания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Западе возобладают соображения конкуренции, а не политики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Она будет признана, процесс идет, он идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а соображения конкуренции, необходимость объединения усилий", - сказал журналистам дипломат."Самое главное - облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, свободно передвигаться, работать, и в этом смысле мы рассчитываем на то, что процесс завершится сертификацией наших вакцин и в рамках ВОЗ, и ЕМА - соответствующими агентствами Евросоюза", - подчеркнул он.
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в мире, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр грушко, евросоюз, воз, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v"
17:11 02.10.2021 (обновлено: 17:47 02.10.2021)
 
Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе

Замглавы МИД Грушко рассказал о процессе признания российской вакцины на Западе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт - РИА Новости. Москва исходит из того, что в вопросе признания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Западе возобладают соображения конкуренции, а не политики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Она будет признана, процесс идет, он идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а соображения конкуренции, необходимость объединения усилий", - сказал журналистам дипломат.
"Самое главное - облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, свободно передвигаться, работать, и в этом смысле мы рассчитываем на то, что процесс завершится сертификацией наших вакцин и в рамках ВОЗ, и ЕМА - соответствующими агентствами Евросоюза", - подчеркнул он.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 14:37Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ГрушкоЕвросоюзВОЗЗдоровье - ОбществоРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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