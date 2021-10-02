https://ria.ru/20211002/ubiystvo-1752824232.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери и сестры

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери и сестры - РИА Новости, 02.10.2021

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери и сестры

Молодой человек задержан по подозрению в убийстве своей матери и трехлетней сводной сестры в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:44

2021-10-02T20:44

2021-10-02T20:44

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Молодой человек задержан по подозрению в убийстве своей матери и трехлетней сводной сестры в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."По "горячим следам" следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 года рождения, который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой трехлетней девочки", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, тела ребенка и женщины 1975 года рождения были найдены в субботу в квартире.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20211002/podozrevaemye-1752812045.html

ленинградская область

россия

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2021

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия