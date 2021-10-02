11:57 02.10.2021 (обновлено: 12:59 02.10.2021)
В Анкаре открылся дом турецко-российской дружбы
В Анкаре прошла торжественная церемония открытия Дома турецко-российской дружбы
© РИА Новости / Алена ПалажченкоПосол РФ в Турции Алексей Ерхов осматривает экспозицию Дома турецко-российской дружбы
АНКАРА, 2 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Торжественная церемония открытия Дома турецко-российской дружбы прошла в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Дом был открыт по инициативе и на средства жителя Анкары Эрола Угурлу, награжденного по указу президента РФ Владимира Путина медалью Пушкина за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов России и Турции.
29 сентября, 18:51Сказано в эфиреЧто обеспечивает успех отношений России и Турции?
Историческому зданию, в котором размещается Дом турецко-российской дружбы, около 250 лет, оно расположено на входе в анкарскую крепость и примыкает к крепостной стене. Построенное из камня и дерева, оно состоит из множества комнат, лестниц, переходов и больше похоже на лабиринт. Теперь здесь будет размещен выставочный комплекс с работами художников и скульпторов из России, Белоруссии и других стран СНГ. Особенностью интерьера является цвет его оформления – синий, бордовый, зелёный, с вкраплениями элементов сусального золота. Как сообщил РИА Новости Угурлу, за основу оформления были взяты интерьеры Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.
"Это значимое событие. Этот дом – большой вклад в развитие российско-турецких отношений, дружбы и сотрудничества между нашими странами. Вклад, который вносит наш личный друг господин Эрол. За этот вклад в укрепление российско-турецкого сотрудничества он награжден медалью Пушкина. Это серьезная награда. Для меня честь вручить ее нашему другу", - сказал на церемонии открытия посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Я лично был свидетелем создания этого дома. Деятельность Эрола Угурлу заслуживает высшей оценки. Раньше я работал в Каппадокии, куда приезжают российские туристы. Однако в Анкаре их почти нет. Надеюсь, что этот дом будет способствовать тому, что традиционный маршрут российских туристов отныне будет включать и Анкару", - заявил вице-мэр турецкой столицы Бекир Одемиш.
На церемонии открытия выступили также глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко, посол Белоруссии в Анкаре Виктор Рыбак, глава муниципалитета Алтындаг Анкары Асым Балджи, представители российской и турецкой общественности.
После церемонии открытия гости смогли оценить борщ и другие традиционные русские и белорусские блюда.
29 сентября, 13:49Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы