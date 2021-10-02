https://ria.ru/20211002/turtsiya-1752784837.html

В Анкаре открылся дом турецко-российской дружбы

В Анкаре открылся дом турецко-российской дружбы - РИА Новости, 02.10.2021

В Анкаре открылся дом турецко-российской дружбы

Торжественная церемония открытия Дома турецко-российской дружбы прошла в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:57

2021-10-02T11:57

2021-10-02T12:59

белоруссия

владимир путин

снг

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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АНКАРА, 2 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Торжественная церемония открытия Дома турецко-российской дружбы прошла в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.Дом был открыт по инициативе и на средства жителя Анкары Эрола Угурлу, награжденного по указу президента РФ Владимира Путина медалью Пушкина за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов России и Турции.Историческому зданию, в котором размещается Дом турецко-российской дружбы, около 250 лет, оно расположено на входе в анкарскую крепость и примыкает к крепостной стене. Построенное из камня и дерева, оно состоит из множества комнат, лестниц, переходов и больше похоже на лабиринт. Теперь здесь будет размещен выставочный комплекс с работами художников и скульпторов из России, Белоруссии и других стран СНГ. Особенностью интерьера является цвет его оформления – синий, бордовый, зелёный, с вкраплениями элементов сусального золота. Как сообщил РИА Новости Угурлу, за основу оформления были взяты интерьеры Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге."Это значимое событие. Этот дом – большой вклад в развитие российско-турецких отношений, дружбы и сотрудничества между нашими странами. Вклад, который вносит наш личный друг господин Эрол. За этот вклад в укрепление российско-турецкого сотрудничества он награжден медалью Пушкина. Это серьезная награда. Для меня честь вручить ее нашему другу", - сказал на церемонии открытия посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов."Я лично был свидетелем создания этого дома. Деятельность Эрола Угурлу заслуживает высшей оценки. Раньше я работал в Каппадокии, куда приезжают российские туристы. Однако в Анкаре их почти нет. Надеюсь, что этот дом будет способствовать тому, что традиционный маршрут российских туристов отныне будет включать и Анкару", - заявил вице-мэр турецкой столицы Бекир Одемиш.На церемонии открытия выступили также глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко, посол Белоруссии в Анкаре Виктор Рыбак, глава муниципалитета Алтындаг Анкары Асым Балджи, представители российской и турецкой общественности.После церемонии открытия гости смогли оценить борщ и другие традиционные русские и белорусские блюда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/turtsiya-1752380514.html

https://ria.ru/20210929/kompromiss-1752308982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия