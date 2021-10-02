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Мать умерла на руках у сына, пытаясь записаться к врачу целых два часа

Британка умерла во время двухчасового ожидания записи к врачу - РИА Новости, 02.10.2021

Мать умерла на руках у сына, пытаясь записаться к врачу целых два часа

Жительница Киддерминстера в Великобритании Хелена Маффеи внезапно умерла во время телефонного звонка в ожидании записи к врачу, рассказали газете Daily Mail ее... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T04:53

2021-10-02T04:53

2021-10-02T04:53

происшествия

великобритания

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жительница Киддерминстера в Великобритании Хелена Маффеи внезапно умерла во время телефонного звонка в ожидании записи к врачу, рассказали газете Daily Mail ее родственники.По их словам, 55-летняя женщина пыталась попасть на прием к терапевту из-за затрудненного дыхания, однако потеряла сознание. В целом она пыталась дозвониться медику на протяжении двух часов.К пациентке прибыли врачи скорой помощи, которые сделали ей искусственное дыхание, однако это не помогло, и она скончалась.Родственники подчеркнули, что случившееся стало них шоком, поскольку женщина умерла буквально на руках у 28-летнего сына.

https://ria.ru/20201118/chita-1585128380.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, великобритания