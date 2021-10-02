Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/smert-1752764726.html
Мать умерла на руках у сына, пытаясь записаться к врачу целых два часа
Британка умерла во время двухчасового ожидания записи к врачу - РИА Новости, 02.10.2021
Мать умерла на руках у сына, пытаясь записаться к врачу целых два часа
Жительница Киддерминстера в Великобритании Хелена Маффеи внезапно умерла во время телефонного звонка в ожидании записи к врачу, рассказали газете Daily Mail ее... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T04:53
2021-10-02T04:53
происшествия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49718/00/497180047_0:90:720:495_1920x0_80_0_0_13321bc0ccceee8d96d4cb82f6e4430c.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жительница Киддерминстера в Великобритании Хелена Маффеи внезапно умерла во время телефонного звонка в ожидании записи к врачу, рассказали газете Daily Mail ее родственники.По их словам, 55-летняя женщина пыталась попасть на прием к терапевту из-за затрудненного дыхания, однако потеряла сознание. В целом она пыталась дозвониться медику на протяжении двух часов.К пациентке прибыли врачи скорой помощи, которые сделали ей искусственное дыхание, однако это не помогло, и она скончалась.Родственники подчеркнули, что случившееся стало них шоком, поскольку женщина умерла буквально на руках у 28-летнего сына.
https://ria.ru/20201118/chita-1585128380.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49718/00/497180047_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_1e0cc81e68f92131b8ac18704ca31a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, великобритания
04:53 02.10.2021
 
Британка умерла во время двухчасового ожидания записи к врачу

В Британии мать двух детей внезапно умерла во время двухчасового ожидания записи к врачу

© РИА НовостиТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жительница Киддерминстера в Великобритании Хелена Маффеи внезапно умерла во время телефонного звонка в ожидании записи к врачу, рассказали газете Daily Mail ее родственники.
По их словам, 55-летняя женщина пыталась попасть на прием к терапевту из-за затрудненного дыхания, однако потеряла сознание. В целом она пыталась дозвониться медику на протяжении двух часов.

"Она "висела" на телефоне, пытаясь дозвониться, с 8:30 до 10:15. Во время звонка у нее разрядился телефон, и ей пришлось перезвонить и заново встать в очередь. Она наступила в тот момент, когда мама упала в обморок, а администратор сказала, что врач сможет перезвонить ей в 11:30", — рассказала дочь погибшей.

К пациентке прибыли врачи скорой помощи, которые сделали ей искусственное дыхание, однако это не помогло, и она скончалась.
Родственники подчеркнули, что случившееся стало них шоком, поскольку женщина умерла буквально на руках у 28-летнего сына.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 11:10
В Чите проведут проверку после смерти пациента в очереди на КТ
 
ПроисшествияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния