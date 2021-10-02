https://ria.ru/20211002/skulptura-1752669151.html

Метрополитен-музей объявил, что вернет скульптуру X века Непалу

Метрополитен-музей объявил, что вернет скульптуру X века Непалу - РИА Новости, 02.10.2021

Метрополитен-музей объявил, что вернет скульптуру X века Непалу

Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил, что вернет скульптуру индуистского божества X века правительству Непала. Изучив происхождение предмета, исследователи... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T06:35

2021-10-02T06:35

2021-10-02T07:09

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил, что вернет скульптуру индуистского божества X века правительству Непала. Изучив происхождение предмета, исследователи установили, что он был приобретен не совсем законным путем, сообщает ArtNews. Квадратная рельефная скульптура высотой и шириной около 33 сантиметров изображает индуистское божество Шиву в окружении двух учеников. Святыня когда-то находилась в одном из храмов Катманду. Примерно 50 лет назад барельеф с Шивой был украден неизвестными лицами, и в конечном итоге попал в руки частного коллекционера, который подарил артефакт музею в 1995 году. Правительство Непала поблагодарило сотрудников музея за "теплое сотрудничество", а также за то, что утерянный артефакт теперь вернется на родину. В ArtNews подчеркивают, что реституция барельефа Шивы — это третий предмет, который Метрополитен-музей вернул Непалу из своей постоянной коллекции, состоящей из 200 артефактов, вывезенных из этой страны. Среди них каменная плита с изображениями Шивы и Парвати XII века и скульптура Будды X века. Оба экспоната были переданы в 2018 году. Другие музеи в США тоже отправили непальские артефакты "домой" в этом году. Ранее в этом месяце Денверский музей искусств вернул статую X века посольству Непала в Вашингтоне. В марте Далласский музей искусств передал фигурку божеств Лакшми-Нараян. Она была украдена из храма в долине Катманду в 1984 году. Эксперты, исследующие культурное наследие Непала, отмечают, что около половины исторически значимых предметов были украдены с тех пор, как границы страны открылись для иностранных путешественников в 1951 году.

https://ria.ru/20210524/pompei-1733359856.html

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непал, нью-йорк, новости культуры, сша