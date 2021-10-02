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ВТБ устранил сбой в работе сервисов
ВТБ устранил сбой в работе сервисов - РИА Новости, 02.10.2021
ВТБ устранил сбой в работе сервисов
ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:48
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технологии
втб
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. По данным на 16.16 мск, было зафиксировано 201 обращение.
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технологии, втб, россия
18:48 02.10.2021
 
ВТБ устранил сбой в работе сервисов

ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. По данным на 16.16 мск, было зафиксировано 201 обращение.
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