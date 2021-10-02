https://ria.ru/20211002/sboy-1752815848.html
ВТБ устранил сбой в работе сервисов
ВТБ устранил сбой в работе сервисов - РИА Новости, 02.10.2021
ВТБ устранил сбой в работе сервисов
ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:48
2021-10-02T18:48
2021-10-02T18:48
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. По данным на 16.16 мск, было зафиксировано 201 обращение.
https://ria.ru/20211001/banki-1752646636.html
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технологии, втб, россия
ВТБ устранил сбой в работе сервисов
ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВТБ
устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, все системы работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ могла столкнуться с проблемами при проведении онлайн-платежей. Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщалось, что клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка. По данным на 16.16 мск, было зафиксировано 201 обращение.