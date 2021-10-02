https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752800517.html

На странице Саакашвили в Facebook продолжают появляться новые посты

На странице Саакашвили в Facebook продолжают появляться новые посты - РИА Новости, 02.10.2021

На странице Саакашвили в Facebook продолжают появляться новые посты

Новые посты с призывами к грузинскому народу продолжают появляться на странице в соцсети Facebook бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, несмотря на его... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:29

2021-10-02T15:29

2021-10-02T15:29

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грузия

тбилиси

михаил саакашвили

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рустави

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Новые посты с призывами к грузинскому народу продолжают появляться на странице в соцсети Facebook бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, несмотря на его задержание в Тбилиси.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави (около 30 километров от грузинской столицы). В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления.В одном из постов Саакашвили заявляет, что "сегодня у Грузии есть уникальный шанс" и что "ни одному узурпатору не удастся сбить страну с рельс развития и успеха".Как отмечает экс-президент Грузии, дело, по которому он задержан, - "не более чем пустышка" и "высосанный из пальца повод не пускать его в Грузию", "чтобы не мешать узурпации власти" Бидзине Иванишвили, основателю правящей партии "Грузинская мечта".

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/russkiy-saakashvili-1752792249.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, рустави, facebook, задержание саакашвили в грузии