11:41 02.10.2021 (обновлено: 13:13 02.10.2021)
В Грузии заявили, что спецслужбы знали о приезде Саакашвили
В Грузии заявили, что спецслужбы знали о приезде Саакашвили и действовали четко
© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Грузинские власти готовились к приезду экс-президента Михаила Саакашвили, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.
"Мы были информированы о его приезде изначально, с того момента, как он приехал в страну. После этого были запланированы четкие мероприятия, чтобы предотвратить жертвы, беспорядки и ажиотаж", — сказал он в эфире телеканала "Пирвели".
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот.
Сам политик говорил ранее, что намеревался вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления. Голосование проходит сегодня: жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их суды продолжают рассматривать.