https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752783746.html

В Грузии заявили, что спецслужбы знали о приезде Саакашвили

В Грузии заявили, что спецслужбы знали о приезде Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021

В Грузии заявили, что спецслужбы знали о приезде Саакашвили

Грузинские власти готовились к приезду экс-президента Михаила Саакашвили, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:41

2021-10-02T11:41

2021-10-02T13:13

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ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Грузинские власти готовились к приезду экс-президента Михаила Саакашвили, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот.Сам политик говорил ранее, что намеревался вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления. Голосование проходит сегодня: жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов.В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести.Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их суды продолжают рассматривать.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752775705.html

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