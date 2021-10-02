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Саакашвили действует в интересах России, заявил глава "Грузинской мечты"
Саакашвили действует в интересах России, заявил глава "Грузинской мечты" - РИА Новости, 02.10.2021
Саакашвили действует в интересах России, заявил глава "Грузинской мечты"
Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что задержанный накануне в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:26
2021-10-02T11:26
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
россия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что задержанный накануне в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в интересах России, что он делал и во время своего руководства страной.Такое заявление политик сделал в субботу, когда в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов. Ранее Кобахидзе заявлял, что Саакашвили "приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну"."Саакашвили в течение девяти лет действовал в интересах России, когда был у власти. Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело. И в Грузию он прибыл для того, чтобы сделать русское дело. Поэтому, когда речь идет о русских делах и интересах, нужно всегда помнить Саакашвили",- заявил Кобахидзе на брифинге.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл "агрессией Саакашвили" события в Цхинвале в 2008 году, говоря об атаке на позиции миротворцев, в том числе российских. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2017 году назвал действия бывшего главы грузинского государства и экс-губернатора Одесской области на Украине "плевком в лицо" украинского и грузинского народов, выразив недоумение, "как вы это терпите до сих пор". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя накануне ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что "там, где Саакашвили, там – цирк".В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/saakashvili-1752780737.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, россия, ираклий кобахидзе
11:26 02.10.2021
 
Саакашвили действует в интересах России, заявил глава "Грузинской мечты"

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе заявил, что Саакашвили действует в интересах России

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что задержанный накануне в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в интересах России, что он делал и во время своего руководства страной.
Такое заявление политик сделал в субботу, когда в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов. Ранее Кобахидзе заявлял, что Саакашвили "приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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"Саакашвили в течение девяти лет действовал в интересах России, когда был у власти. Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело. И в Грузию он прибыл для того, чтобы сделать русское дело. Поэтому, когда речь идет о русских делах и интересах, нужно всегда помнить Саакашвили",- заявил Кобахидзе на брифинге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл "агрессией Саакашвили" события в Цхинвале в 2008 году, говоря об атаке на позиции миротворцев, в том числе российских. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2017 году назвал действия бывшего главы грузинского государства и экс-губернатора Одесской области на Украине "плевком в лицо" украинского и грузинского народов, выразив недоумение, "как вы это терпите до сих пор". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя накануне ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что "там, где Саакашвили, там – цирк".
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиРоссияИраклий Кобахидзе
 
 
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