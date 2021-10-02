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Адвокат попытается посетить Саакашвили в тюрьме
Адвокат попытается посетить Саакашвили в тюрьме - РИА Новости, 02.10.2021
Адвокат попытается посетить Саакашвили в тюрьме
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил РИА Новости, что в субботу будет пытаться встретиться с подзащитным. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:54
2021-10-02T10:57
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил РИА Новости, что в субботу будет пытаться встретиться с подзащитным."Вчера адвокатов не пустили к подзащитному. Я возвращаюсь сегодня в Тбилиси и в короткое время попытаюсь увидеться с ним, если будет такая возможность",- сказал он."Все обвинения в адрес Саакашвили сфальсифицированы, юридической и правовой силы у всего этого нет. Исходя из этого, ход судебных процессов имеет лишь формальный характер и лишен содержания. Два дела завершено в суде и обжалованы нами в Европейском суде, еще два дела рассматриваются в суде, но когда будут заседания, неизвестно", - добавил Басилая.По словам адвоката, "это тупик прокуратуры, из которого они сами должный выйти". "Грузии нет независимого суда", - заявил он.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
https://ria.ru/20211001/golodovka-1752754009.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
10:54 02.10.2021 (обновлено: 10:57 02.10.2021)
 
Адвокат попытается посетить Саакашвили в тюрьме

Адвокат Басилая попытается посетить экс-президента Грузии Саакашвили в тюрьме

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил РИА Новости, что в субботу будет пытаться встретиться с подзащитным.
"Вчера адвокатов не пустили к подзащитному. Я возвращаюсь сегодня в Тбилиси и в короткое время попытаюсь увидеться с ним, если будет такая возможность",- сказал он.
"Все обвинения в адрес Саакашвили сфальсифицированы, юридической и правовой силы у всего этого нет. Исходя из этого, ход судебных процессов имеет лишь формальный характер и лишен содержания. Два дела завершено в суде и обжалованы нами в Европейском суде, еще два дела рассматриваются в суде, но когда будут заседания, неизвестно", - добавил Басилая.
По словам адвоката, "это тупик прокуратуры, из которого они сами должный выйти". "Грузии нет независимого суда", - заявил он.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Михаил Саакашвили в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 22:35
Саакашвили объявил голодовку
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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