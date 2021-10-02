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"Они провоцируют диабет": россиян призвали исключить из рациона неправильные продукты
Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию - РИА Новости, 02.10.2021
"Они провоцируют диабет": россиян призвали исключить из рациона неправильные продукты
Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T07:07
2021-10-02T15:57
общество
здоровье
россия
сергей иванов (врач)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать причиной гипертонии.По его словам, нужно использовать в еде меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела.Кардиолог посоветовал отказаться от чрезмерного употребления быстрых углеводов, так как они провоцируют сахарный диабет второго типа.Иванов призвал включить в рацион овощи, мясо и рыбу, которые богаты полноценным белком.
https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html
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общество, здоровье, россия, сергей иванов (врач)
07:07 02.10.2021 (обновлено: 15:57 02.10.2021)
 
Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию

Врач Иванов: сосиски, колбаса, пельмени и полуфабрикаты могут стать причиной гипертонии

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать причиной гипертонии.
По его словам, нужно использовать в еде меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела.
"Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени", — пояснил Иванов.
Кардиолог посоветовал отказаться от чрезмерного употребления быстрых углеводов, так как они провоцируют сахарный диабет второго типа.
"Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения", — уточнил врач.
Иванов призвал включить в рацион овощи, мясо и рыбу, которые богаты полноценным белком.
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