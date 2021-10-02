https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html
"Они провоцируют диабет": россиян призвали исключить из рациона неправильные продукты
Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию - РИА Новости, 02.10.2021
"Они провоцируют диабет": россиян призвали исключить из рациона неправильные продукты
Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T07:07
2021-10-02T07:07
2021-10-02T15:57
общество
здоровье
россия
сергей иванов (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать причиной гипертонии.По его словам, нужно использовать в еде меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела.Кардиолог посоветовал отказаться от чрезмерного употребления быстрых углеводов, так как они провоцируют сахарный диабет второго типа.Иванов призвал включить в рацион овощи, мясо и рыбу, которые богаты полноценным белком.
https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce0744228406fc3eeca8b5e903640728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, россия, сергей иванов (врач)
07:07 02.10.2021 (обновлено: 15:57 02.10.2021)
Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию
Врач Иванов: сосиски, колбаса, пельмени и полуфабрикаты могут стать причиной гипертонии