https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html

"Они провоцируют диабет": россиян призвали исключить из рациона неправильные продукты

Названы "неправильные" продукты, вызывающие гипертонию - РИА Новости, 02.10.2021

"Они провоцируют диабет": россиян призвали исключить из рациона неправильные продукты

Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T07:07

2021-10-02T07:07

2021-10-02T15:57

общество

здоровье

россия

сергей иванов (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал в беседе с "Парламентской газетой" о продуктах, употребление которых может стать причиной гипертонии.По его словам, нужно использовать в еде меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела.Кардиолог посоветовал отказаться от чрезмерного употребления быстрых углеводов, так как они провоцируют сахарный диабет второго типа.Иванов призвал включить в рацион овощи, мясо и рыбу, которые богаты полноценным белком.

https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, сергей иванов (врач)