https://ria.ru/20211002/priemlemost-1752760154.html

Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии

Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии - РИА Новости, 02.10.2021

Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии

Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T02:15

2021-10-02T02:15

2021-10-02T02:15

общество

пенсионный фонд рф

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

инвестиции

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, соответствующие рекомендации исходят от экспертов и банкиров.Сейчас пенсия в России из двух частей — государственной (выплачивается ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования) и негосударственной (финансируется либо самим гражданином, за счет сбережений, либо за счет взносов гражданина и его работодателя).В среднем Финогенова посоветовала сберегать не менее 20 процентов от заработка, направляя 10-15 процентов на целевые пенсионные накопления, а 5-10 процентов на инвестиции.

https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html

россия

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общество, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, инвестиции, россия, юлия финогенова