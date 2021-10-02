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Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии - РИА Новости, 02.10.2021
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T02:15
2021-10-02T02:15
2021-10-02T02:15
общество
пенсионный фонд рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
инвестиции
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, соответствующие рекомендации исходят от экспертов и банкиров.Сейчас пенсия в России из двух частей — государственной (выплачивается ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования) и негосударственной (финансируется либо самим гражданином, за счет сбережений, либо за счет взносов гражданина и его работодателя).В среднем Финогенова посоветовала сберегать не менее 20 процентов от заработка, направляя 10-15 процентов на целевые пенсионные накопления, а 5-10 процентов на инвестиции.
https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html
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общество, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, инвестиции, россия, юлия финогенова
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
Эксперт Финогенова: приемлемый уровень будущей пенсии обеспечат сбережения и инвестиции