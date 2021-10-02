Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/priemlemost-1752760154.html
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии - РИА Новости, 02.10.2021
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T02:15
2021-10-02T02:15
общество
пенсионный фонд рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
инвестиции
россия
юлия финогенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b3738f5eb451a4edd126e64401a7d40.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, соответствующие рекомендации исходят от экспертов и банкиров.Сейчас пенсия в России из двух частей — государственной (выплачивается ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования) и негосударственной (финансируется либо самим гражданином, за счет сбережений, либо за счет взносов гражданина и его работодателя).В среднем Финогенова посоветовала сберегать не менее 20 процентов от заработка, направляя 10-15 процентов на целевые пенсионные накопления, а 5-10 процентов на инвестиции.
https://ria.ru/20210930/investitsii-1752416927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_253e47abafa85e83358f7a2b86f0d6b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, инвестиции, россия, юлия финогенова
02:15 02.10.2021
 
Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии

Эксперт Финогенова: приемлемый уровень будущей пенсии обеспечат сбережения и инвестиции

© Depositphotos / aletiaПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Depositphotos / aletia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Не следует возлагать больших надежд на государство при планировании своих доходов на пенсии, а нужно завести свой "пенсионный проект", рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, соответствующие рекомендации исходят от экспертов и банкиров.
Сейчас пенсия в России из двух частей — государственной (выплачивается ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования) и негосударственной (финансируется либо самим гражданином, за счет сбережений, либо за счет взносов гражданина и его работодателя).
В среднем Финогенова посоветовала сберегать не менее 20 процентов от заработка, направляя 10-15 процентов на целевые пенсионные накопления, а 5-10 процентов на инвестиции.
Котировки фондового рынка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 03:15
Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
 
ОбществоПенсионный фонд РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсииИнвестицииРоссияЮлия Финогенова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния