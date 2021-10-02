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Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности
Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности - РИА Новости, 02.10.2021
Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности
Красный уровень погодной опасности введен в одном департаменте Франции и оранжевый - в 21 из-за дождей и подтоплений, сообщает метеослужба Meteo France. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:58
2021-10-02T19:58
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Красный уровень погодной опасности введен в одном департаменте Франции и оранжевый - в 21 из-за дождей и подтоплений, сообщает метеослужба Meteo France.Красный - самый высокий - уровень метеоопасности введён в департаменте Атлантическая Луара из-за проливных дождей и возможных подтоплений. Ожидается, что осадки могут составить от 80 до 110 миллиметров.Также в 21 департаменте на северо-западе Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей и порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 110 километров в час.
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в мире, франция, погода
19:58 02.10.2021
 
Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности

Во Франции в 22 департаментах ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности

© AFP 2021 / Christophe DelattreСильный дождь в Париже, Франция. 9 июля 2017
Сильный дождь в Париже, Франция. 9 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AFP 2021 / Christophe Delattre
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Красный уровень погодной опасности введен в одном департаменте Франции и оранжевый - в 21 из-за дождей и подтоплений, сообщает метеослужба Meteo France.
Красный - самый высокий - уровень метеоопасности введён в департаменте Атлантическая Луара из-за проливных дождей и возможных подтоплений. Ожидается, что осадки могут составить от 80 до 110 миллиметров.
Также в 21 департаменте на северо-западе Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей и порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 110 километров в час.
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