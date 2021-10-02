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Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности

Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности - РИА Новости, 02.10.2021

Во Франции ввели красный и оранжевый уровни погодной опасности

Красный уровень погодной опасности введен в одном департаменте Франции и оранжевый - в 21 из-за дождей и подтоплений, сообщает метеослужба Meteo France. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:58

2021-10-02T19:58

2021-10-02T19:58

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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Красный уровень погодной опасности введен в одном департаменте Франции и оранжевый - в 21 из-за дождей и подтоплений, сообщает метеослужба Meteo France.Красный - самый высокий - уровень метеоопасности введён в департаменте Атлантическая Луара из-за проливных дождей и возможных подтоплений. Ожидается, что осадки могут составить от 80 до 110 миллиметров.Также в 21 департаменте на северо-западе Франции введён оранжевый уровень из-за сильных дождей и порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 110 километров в час.

https://ria.ru/20210930/antitsiklon-1752492782.html

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