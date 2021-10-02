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Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу
Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу - РИА Новости, 02.10.2021
Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу
Пассажиров поезда Адлер - Томск, который столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, доставили в Пензу, откуда они на поезде... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:12
2021-10-02T16:12
происшествия
томск
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
куйбышевская железная дорога
адлер
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Пассажиров поезда Адлер - Томск, который столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, доставили в Пензу, откуда они на поезде продолжат движение по маршруту, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.Поезд №116 Адлер - Томск с 336 пассажирами и "Камаз" с полуприцепом столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.10 мск. В экстренных службах заявили РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. СК возбудил уголовное дело. По данным МЧС, в 12.23 мск аварийно-восстановительные работы завершились, и движение поездов на месте аварии полностью восстановлено."Пассажиры поезда 116 Адлер - Томск доставлены в Пензу, где производится их посадка на поезд для дальнейшего движения по маршруту", - говорится в сообщении.Как сообщила Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД), пассажирам, находившимся в момент ДТП в поезде Адлер - Томск, будут начислены баллы по программе лояльности "РЖД Бонус"."Кроме того, пассажирам трех головных вагонов поезда, которые находились в сходе в результате ДТП, ОАО "РЖД" предлагает пройти бесплатную диагностику здоровья в любом из медицинских учреждений "РЖД-Медицина", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211002/arest-1752802985.html
томск
пенза
адлер
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происшествия, томск, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), куйбышевская железная дорога, адлер
16:12 02.10.2021
 
Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу

Пассажиров попавшего в ДТП поезда Адлер — Томск доставили в Пензу

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области / Перейти в фотобанкНа месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской област
На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской област - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Пассажиров поезда Адлер - Томск, который столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, доставили в Пензу, откуда они на поезде продолжат движение по маршруту, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Поезд №116 Адлер - Томск с 336 пассажирами и "Камаз" с полуприцепом столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.10 мск. В экстренных службах заявили РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. СК возбудил уголовное дело. По данным МЧС, в 12.23 мск аварийно-восстановительные работы завершились, и движение поездов на месте аварии полностью восстановлено.
"Пассажиры поезда 116 Адлер - Томск доставлены в Пензу, где производится их посадка на поезд для дальнейшего движения по маршруту", - говорится в сообщении.
Как сообщила Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД), пассажирам, находившимся в момент ДТП в поезде Адлер - Томск, будут начислены баллы по программе лояльности "РЖД Бонус".
"Кроме того, пассажирам трех головных вагонов поезда, которые находились в сходе в результате ДТП, ОАО "РЖД" предлагает пройти бесплатную диагностику здоровья в любом из медицинских учреждений "РЖД-Медицина", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияТомскПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Куйбышевская железная дорогаАдлер
 
 
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