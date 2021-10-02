https://ria.ru/20211002/poezd-1752804739.html

Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу

Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу - РИА Новости, 02.10.2021

Пассажиров попавшего в ДТП поезда доставили в Пензу

Пассажиров поезда Адлер - Томск, который столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, доставили в Пензу, откуда они на поезде... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:12

2021-10-02T16:12

2021-10-02T16:12

происшествия

томск

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

куйбышевская железная дорога

адлер

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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Пассажиров поезда Адлер - Томск, который столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, доставили в Пензу, откуда они на поезде продолжат движение по маршруту, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.Поезд №116 Адлер - Томск с 336 пассажирами и "Камаз" с полуприцепом столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.10 мск. В экстренных службах заявили РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. СК возбудил уголовное дело. По данным МЧС, в 12.23 мск аварийно-восстановительные работы завершились, и движение поездов на месте аварии полностью восстановлено."Пассажиры поезда 116 Адлер - Томск доставлены в Пензу, где производится их посадка на поезд для дальнейшего движения по маршруту", - говорится в сообщении.Как сообщила Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД), пассажирам, находившимся в момент ДТП в поезде Адлер - Томск, будут начислены баллы по программе лояльности "РЖД Бонус"."Кроме того, пассажирам трех головных вагонов поезда, которые находились в сходе в результате ДТП, ОАО "РЖД" предлагает пройти бесплатную диагностику здоровья в любом из медицинских учреждений "РЖД-Медицина", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211002/arest-1752802985.html

томск

пенза

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томск, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), куйбышевская железная дорога, адлер