https://ria.ru/20211002/oruzhie-1752799011.html

Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля

Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля - РИА Новости, 02.10.2021

Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля

Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшее время, несмотря на то, что исламская республика серьезно продвинулась по пути обогащения урана, следует из... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:11

2021-10-02T15:11

2021-10-02T15:11

в мире

ядерное оружие

иран

тегеран (город)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшее время, несмотря на то, что исламская республика серьезно продвинулась по пути обогащения урана, следует из интервью главы израильской военной разведки АМАН генерал-майора Тамира Хаймана порталу Walla."Есть обогащенное количество (урана) в таких объемах, которых мы раньше не видели, и это вызывает беспокойство. В то же время, по всем остальным аспектам иранского ядерного проекта мы не видим прогресса - ни в оружейном проекте, ни в финансовой сфере, ни в каком другом секторе. Таким образом, за последние два года мало что изменилось", - цитирует портал слова Хаймана.Глава военной разведки считает, что в настоящее время наиболее правильно было бы поддержать дипломатический путь решения иранской ядерной проблемы, хотя необходимо иметь и практичный и надежный военный вариант решения наряду с экономическими и дипломатическими рычагами."Давайте просто согласимся с тем фактом, что правильное решение – это подталкивать Иран в нужном нам направлении дипломатическим путем и попытаться достичь лучшего соглашения", - сказал журналистам руководитель АМАН.По мнению Хаймана, у Тегерана есть три пути дальнейших действий: либо вернуться к предыдущей ядерной сделке 2015 года, либо выйти из соглашений и пойти на "беспрецедентное неповиновение", в том числе в отношении оружейной программы и дальнейшего обогащения урана, или же заключить "улучшенное соглашение", которое принесет им гораздо больше, чем они имели в прошлом.

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

https://ria.ru/20210927/programma-1752055567.html

иран

тегеран (город)

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в мире, ядерное оружие, иран, тегеран (город)