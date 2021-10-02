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Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля
Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля - РИА Новости, 02.10.2021
Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля
Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшее время, несмотря на то, что исламская республика серьезно продвинулась по пути обогащения урана, следует из... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:11
2021-10-02T15:11
в мире
ядерное оружие
иран
тегеран (город)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшее время, несмотря на то, что исламская республика серьезно продвинулась по пути обогащения урана, следует из интервью главы израильской военной разведки АМАН генерал-майора Тамира Хаймана порталу Walla."Есть обогащенное количество (урана) в таких объемах, которых мы раньше не видели, и это вызывает беспокойство. В то же время, по всем остальным аспектам иранского ядерного проекта мы не видим прогресса - ни в оружейном проекте, ни в финансовой сфере, ни в каком другом секторе. Таким образом, за последние два года мало что изменилось", - цитирует портал слова Хаймана.Глава военной разведки считает, что в настоящее время наиболее правильно было бы поддержать дипломатический путь решения иранской ядерной проблемы, хотя необходимо иметь и практичный и надежный военный вариант решения наряду с экономическими и дипломатическими рычагами."Давайте просто согласимся с тем фактом, что правильное решение – это подталкивать Иран в нужном нам направлении дипломатическим путем и попытаться достичь лучшего соглашения", - сказал журналистам руководитель АМАН.По мнению Хаймана, у Тегерана есть три пути дальнейших действий: либо вернуться к предыдущей ядерной сделке 2015 года, либо выйти из соглашений и пойти на "беспрецедентное неповиновение", в том числе в отношении оружейной программы и дальнейшего обогащения урана, или же заключить "улучшенное соглашение", которое принесет им гораздо больше, чем они имели в прошлом.
https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html
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в мире, ядерное оружие, иран, тегеран (город)
15:11 02.10.2021
 
Иран пока не способен создать ядерное оружие, заявил глава разведки Израиля

Глава разведки Израиля Хайман: Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшее время

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Иран не способен создать ядерное оружие в ближайшее время, несмотря на то, что исламская республика серьезно продвинулась по пути обогащения урана, следует из интервью главы израильской военной разведки АМАН генерал-майора Тамира Хаймана порталу Walla.
"Есть обогащенное количество (урана) в таких объемах, которых мы раньше не видели, и это вызывает беспокойство. В то же время, по всем остальным аспектам иранского ядерного проекта мы не видим прогресса - ни в оружейном проекте, ни в финансовой сфере, ни в каком другом секторе. Таким образом, за последние два года мало что изменилось", - цитирует портал слова Хаймана.
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Глава военной разведки считает, что в настоящее время наиболее правильно было бы поддержать дипломатический путь решения иранской ядерной проблемы, хотя необходимо иметь и практичный и надежный военный вариант решения наряду с экономическими и дипломатическими рычагами.
"Давайте просто согласимся с тем фактом, что правильное решение – это подталкивать Иран в нужном нам направлении дипломатическим путем и попытаться достичь лучшего соглашения", - сказал журналистам руководитель АМАН.
По мнению Хаймана, у Тегерана есть три пути дальнейших действий: либо вернуться к предыдущей ядерной сделке 2015 года, либо выйти из соглашений и пойти на "беспрецедентное неповиновение", в том числе в отношении оружейной программы и дальнейшего обогащения урана, или же заключить "улучшенное соглашение", которое принесет им гораздо больше, чем они имели в прошлом.
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В миреЯдерное оружиеИранТегеран (город)
 
 
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