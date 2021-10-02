https://ria.ru/20211002/lavrov-1752803509.html
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике - РИА Новости, 02.10.2021
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике
Идеологизация внешней политики России и мессианство - это проигрышный и конфронтационный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:58
2021-10-02T15:58
2021-10-02T15:58
политика
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Идеологизация внешней политики России и мессианство - это проигрышный и конфронтационный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики - это путь проигрышный", - сказал министр, выступая на XXIX ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.По его словам, мессианство по определению вещь конфронтационная, "оно отвлекает от истинных национальных интересов".Лавров напомнил, что цель нынешнего внешнеполитического курса России заключается в создании максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития РФ с точки зрения безопасности, экономических задач и социального положения граждан.Глава МИД отметил, что в отличие от США у России "нет идеологических пристрастий, идеологических табу" в отношениях с зарубежными партнёрами, и это является преимуществом РФ.
https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html
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политика, сша, сергей лавров, россия
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике
Глава МИД Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике и мессианство