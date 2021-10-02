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Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике - РИА Новости, 02.10.2021
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике
Идеологизация внешней политики России и мессианство - это проигрышный и конфронтационный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:58
2021-10-02T15:58
политика
сша
сергей лавров
россия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Идеологизация внешней политики России и мессианство - это проигрышный и конфронтационный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики - это путь проигрышный", - сказал министр, выступая на XXIX ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.По его словам, мессианство по определению вещь конфронтационная, "оно отвлекает от истинных национальных интересов".Лавров напомнил, что цель нынешнего внешнеполитического курса России заключается в создании максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития РФ с точки зрения безопасности, экономических задач и социального положения граждан.Глава МИД отметил, что в отличие от США у России "нет идеологических пристрастий, идеологических табу" в отношениях с зарубежными партнёрами, и это является преимуществом РФ.
https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html
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политика, сша, сергей лавров, россия
15:58 02.10.2021
 
Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике

Глава МИД Лавров считает проигрышным путем идеологизацию во внешней политике и мессианство

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / POOL
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Идеологизация внешней политики России и мессианство - это проигрышный и конфронтационный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики - это путь проигрышный", - сказал министр, выступая на XXIX ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности
По его словам, мессианство по определению вещь конфронтационная, "оно отвлекает от истинных национальных интересов".
Лавров напомнил, что цель нынешнего внешнеполитического курса России заключается в создании максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития РФ с точки зрения безопасности, экономических задач и социального положения граждан.
Глава МИД отметил, что в отличие от США у России "нет идеологических пристрастий, идеологических табу" в отношениях с зарубежными партнёрами, и это является преимуществом РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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