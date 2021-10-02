https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752783377.html

В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021

В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 17 852 человека после COVID-19, за все время - 6 710 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:38

2021-10-02T11:38

2021-10-02T11:38

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 852 человека после COVID-19, за все время - 6 710 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 852 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2116 человек, в Санкт-Петербурге - 1174, в Подмосковье - 1013.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/koronavirus-1752782691.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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