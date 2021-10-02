https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752783377.html
В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 17 852 человека после COVID-19, за все время - 6 710 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:38
2021-10-02T11:38
2021-10-02T11:38
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 852 человека после COVID-19, за все время - 6 710 574, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 852 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2116 человек, в Санкт-Петербурге - 1174, в Подмосковье - 1013.
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В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 17 852 человек после COVID-19, за все время — 6 710 574