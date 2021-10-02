https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782991.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,17%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:36
2021-10-02T11:36
2021-10-02T11:36
распространение коронавируса
сахалинская область
республика алтай
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750798881_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_978a0cfdef7c38fae7475e0e366cfb04.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай и Бурятия - 0,17%, Сахалинская область - 0,18%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
республика алтай
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750798881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_277c755052408f8d8b8b7a7e7054e4ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, республика алтай, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
В Республике Алтай и Бурятии зафиксировали наименьшие темпы прироста случаев COVID-19