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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782991.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,17%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:36
2021-10-02T11:36
распространение коронавируса
сахалинская область
республика алтай
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай и Бурятия - 0,17%, Сахалинская область - 0,18%", - говорится в сообщении.
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сахалинская область, республика алтай, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 02.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

В Республике Алтай и Бурятии зафиксировали наименьшие темпы прироста случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыездное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в 75-м павильоне ВДНХ
Выездное голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в 75-м павильоне ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии, он составил 0,17%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай и Бурятия - 0,17%, Сахалинская область - 0,18%", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаСахалинская областьРеспублика АлтайРеспублика БурятияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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