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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782873.html
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:35
2021-10-02T11:35
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Москва - 67, Санкт-Петербург - 59", - говорится в сообщении.Всего в России за весь период от коронавируса скончались 209 028 человек.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 02.10.2021
 
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19

В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 59

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Москва - 67, Санкт-Петербург - 59", - говорится в сообщении.
Всего в России за весь период от коронавируса скончались 209 028 человек.
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 11:34В России
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