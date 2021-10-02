https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782873.html
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:35
2021-10-02T11:35
2021-10-02T11:35
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Москва - 67, Санкт-Петербург - 59", - говорится в сообщении.Всего в России за весь период от коронавируса скончались 209 028 человек.
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В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 59