https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782873.html

В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19

В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021

В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19

В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:35

2021-10-02T11:35

2021-10-02T11:35

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве за сутки зафиксированы 67 смертей от COVID-19, в Санкт-Петербурге – 59, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Москва - 67, Санкт-Петербург - 59", - говорится в сообщении.Всего в России за весь период от коронавируса скончались 209 028 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/koronavirus-1752782691.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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