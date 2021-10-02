https://ria.ru/20211002/kater-1752817209.html

В Петербурге катер с пассажирами сел на мель

В Петербурге катер с пассажирами сел на мель - РИА Новости, 02.10.2021

В Петербурге катер с пассажирами сел на мель

Спасатели в Петербурге снимают с мели катер с шестью пассажирами, среди которых двое детей, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:06

2021-10-02T19:06

2021-10-02T19:06

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Спасатели в Петербурге снимают с мели катер с шестью пассажирами, среди которых двое детей, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку этого происшествия."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания по факту посадки на мель катера Bombardier с шестью пассажирами на борту, два из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, спасатели снимают судно с мели в 150 метрах от берега в районе площади Беллинсгаузена, 10. По предварительным данным, причиной происшествия стал низкий уровень воды."Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - заключает транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20211002/peterburg-1752791840.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура