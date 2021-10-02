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В Петербурге катер с пассажирами сел на мель
В Петербурге катер с пассажирами сел на мель - РИА Новости, 02.10.2021
В Петербурге катер с пассажирами сел на мель
Спасатели в Петербурге снимают с мели катер с шестью пассажирами, среди которых двое детей, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:06
2021-10-02T19:06
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Спасатели в Петербурге снимают с мели катер с шестью пассажирами, среди которых двое детей, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку этого происшествия."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания по факту посадки на мель катера Bombardier с шестью пассажирами на борту, два из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, спасатели снимают судно с мели в 150 метрах от берега в районе площади Беллинсгаузена, 10. По предварительным данным, причиной происшествия стал низкий уровень воды."Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - заключает транспортная прокуратура.
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
19:06 02.10.2021
 
В Петербурге катер с пассажирами сел на мель

В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами, среди них двое детей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург, Нева
Санкт-Петербург, Нева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Спасатели в Петербурге снимают с мели катер с шестью пассажирами, среди которых двое детей, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку этого происшествия.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания по факту посадки на мель катера Bombardier с шестью пассажирами на борту, два из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, спасатели снимают судно с мели в 150 метрах от берега в районе площади Беллинсгаузена, 10. По предварительным данным, причиной происшествия стал низкий уровень воды.
"Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - заключает транспортная прокуратура.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 13:22
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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