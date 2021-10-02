https://ria.ru/20211002/gaz-1752786432.html

После взрыва газа в Нижнем Новгороде проверят управляющую компанию

После взрыва газа в Нижнем Новгороде проверят управляющую компанию - РИА Новости, 02.10.2021

После взрыва газа в Нижнем Новгороде проверят управляющую компанию

Прокуратура Нижегородской области даст оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией после хлопка газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:19

2021-10-02T12:19

2021-10-02T12:19

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области даст оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией после хлопка газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства."По результатам прокурорской проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства домоуправляющей организацией. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Кроме того, прокуратура Нижегородской области проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий.

https://ria.ru/20211002/vzryv-1752781599.html

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Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧС Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. 2021-10-02T12:19 true PT0M48S

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия