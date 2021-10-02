https://ria.ru/20211002/donbass-1752785549.html

В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 02.10.2021

В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:05

2021-10-02T12:05

2021-10-02T12:05

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20211002/donbass-1752778214.html

https://ria.ru/20210930/obstrel-1752455512.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр