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https://ria.ru/20211002/donbass-1752785549.html
В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 02.10.2021
В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:05
2021-10-02T12:05
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20211002/donbass-1752778214.html
https://ria.ru/20210930/obstrel-1752455512.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
12:05 02.10.2021
 
В ДНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Представитель ДНР заявил о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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