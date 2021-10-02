https://ria.ru/20211002/donbass-1752778214.html

В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка Калиново

В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка Калиново - РИА Новости, 02.10.2021

В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка Калиново

Украинские силовики в субботу утром открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров по подконтрольному самопровозглашенной... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:41

2021-10-02T10:41

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Калиново в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в пятницу четыре раза обстреляли территорию республики."Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в субботу в 07.50 (совпадает с мск) открыли огонь по поселку Калиново, используя минометы калибра 120 миллиметра."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211002/donbass-1752770169.html

https://ria.ru/20210930/obstrel-1752455512.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр