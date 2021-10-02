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Религия
https://ria.ru/20211002/brak-1752818839.html
В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим
В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим - РИА Новости, 02.10.2021
В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не рекомендуют браки между РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:30
2021-10-02T19:31
религия
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не рекомендуют браки между верующим и неверующим, так как они могут быть непрочными.Митрополит в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос телезрительницы, можно ли выходить замуж за неверующих."Вы должны понимать, что если вы - по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз. Поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека. ...Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин", - сказал Иларион.Венчание, как уточнил митрополит, в таком браке будет невозможно."По крайней мере такой человек должен быть открыт тому, что вы будете посещать храм, что вы будете воспитывать детей в православной вере. Ну и конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться", - заключил он.
https://ria.ru/20210904/mitropolit-1748707894.html
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русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия
19:30 02.10.2021 (обновлено: 19:31 02.10.2021)
 
В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим

Митрополит Иларион порекомендовал верующим девушкам не выходить замуж за неверующих

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКольца для венчания
Кольца для венчания - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не рекомендуют браки между верующим и неверующим, так как они могут быть непрочными.
Митрополит в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос телезрительницы, можно ли выходить замуж за неверующих.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
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"Вы должны понимать, что если вы - по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз. Поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека. ...Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин", - сказал Иларион.
Венчание, как уточнил митрополит, в таком браке будет невозможно.
"По крайней мере такой человек должен быть открыт тому, что вы будете посещать храм, что вы будете воспитывать детей в православной вере. Ну и конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться", - заключил он.
Венчание - РИА Новости, 1920, 06.08.2019
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