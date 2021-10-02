https://ria.ru/20211002/brak-1752818839.html

В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим

В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим - РИА Новости, 02.10.2021

В РПЦ рассказали о непрочности браков между верующим и неверующим

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не рекомендуют браки между РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:30

2021-10-02T19:30

2021-10-02T19:31

религия

русская православная церковь

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священники не рекомендуют браки между верующим и неверующим, так как они могут быть непрочными.Митрополит в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос телезрительницы, можно ли выходить замуж за неверующих."Вы должны понимать, что если вы - по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз. Поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека. ...Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин", - сказал Иларион.Венчание, как уточнил митрополит, в таком браке будет невозможно."По крайней мере такой человек должен быть открыт тому, что вы будете посещать храм, что вы будете воспитывать детей в православной вере. Ну и конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться", - заключил он.

https://ria.ru/20210904/mitropolit-1748707894.html

https://ria.ru/20190806/1557190444.html

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русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия