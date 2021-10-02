https://ria.ru/20211002/alkogol-1752765121.html

Известный ведущий шокировал россиян фото после отказа от алкоголя

Российский ведущий отказался от алкоголя на три месяца и удивил результатом - РИА Новости, 02.10.2021

Известный ведущий шокировал россиян фото после отказа от алкоголя

Программный директор тюменской радиостанции Dipol.FM Роман Ильич опубликовал в Twitter фотографию, которая демонстрирует результаты отказа от алкоголя. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T05:19

2021-10-02T05:19

2021-10-02T05:19

общество

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тюмень

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роман ильич

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Программный директор тюменской радиостанции Dipol.FM Роман Ильич опубликовал в Twitter фотографию, которая демонстрирует результаты отказа от алкоголя.Шоумен признался, что завязал с пагубной привычкой примерно три месяца назад.Помимо этого, радиоведущий перестал есть хлеб и сладкое, а также начал питаться порционно. Многих пользователей удивили столь быстрые изменения во внешности мужчины."Шикарный результат", — отреагировала Берта Клейн."Думаю в большей степени повлияла закуска к алкоголю, а не сам алкоголь", — предположил Angus Young."А куда пропал огонек в глазах?" — пошутил Тот самый сеньор с корги.

https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html

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2021

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общество, twitter, тюмень, россия, роман ильич