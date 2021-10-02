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Известный ведущий шокировал россиян фото после отказа от алкоголя
Российский ведущий отказался от алкоголя на три месяца и удивил результатом - РИА Новости, 02.10.2021
Известный ведущий шокировал россиян фото после отказа от алкоголя
Программный директор тюменской радиостанции Dipol.FM Роман Ильич опубликовал в Twitter фотографию, которая демонстрирует результаты отказа от алкоголя. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T05:19
2021-10-02T05:19
общество
twitter
тюмень
россия
роман ильич
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Программный директор тюменской радиостанции Dipol.FM Роман Ильич опубликовал в Twitter фотографию, которая демонстрирует результаты отказа от алкоголя.Шоумен признался, что завязал с пагубной привычкой примерно три месяца назад.Помимо этого, радиоведущий перестал есть хлеб и сладкое, а также начал питаться порционно. Многих пользователей удивили столь быстрые изменения во внешности мужчины."Шикарный результат", — отреагировала Берта Клейн."Думаю в большей степени повлияла закуска к алкоголю, а не сам алкоголь", — предположил Angus Young."А куда пропал огонек в глазах?" — пошутил Тот самый сеньор с корги.
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общество, twitter, тюмень, россия, роман ильич
05:19 02.10.2021
 
Российский ведущий отказался от алкоголя на три месяца и удивил результатом

Радиоведущий Роман Ильич из Тюмени три месяца не употреблял алкоголь и удивил результатом

© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Depositphotos / itakdalee
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Программный директор тюменской радиостанции Dipol.FM Роман Ильич опубликовал в Twitter фотографию, которая демонстрирует результаты отказа от алкоголя.
Шоумен признался, что завязал с пагубной привычкой примерно три месяца назад.
"100 дней без алкоголя", — подписал публикацию Ильич.
Помимо этого, радиоведущий перестал есть хлеб и сладкое, а также начал питаться порционно. Многих пользователей удивили столь быстрые изменения во внешности мужчины.
"Отлично выглядишь, изменения к лучшему! Успехов в борьбе", — написал sanchower.
"Шикарный результат", — отреагировала Берта Клейн.
"Думаю в большей степени повлияла закуска к алкоголю, а не сам алкоголь", — предположил Angus Young.
"Поверь, алкоголь гораздо хуже влияет на организм, чем закуска. Алкоголь помимо калорий нагружает печень, мозг прочие органы и вызывает отечность", — парировала moín-moín.
"А куда пропал огонек в глазах?" — пошутил Тот самый сеньор с корги.
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