https://ria.ru/20211001/zakharova-1752753555.html

Захарову удивило беспокойство Зеленского по поводу задержания Саакашвили

Захарову удивило беспокойство Зеленского по поводу задержания Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

Захарову удивило беспокойство Зеленского по поводу задержания Саакашвили

Странно, что президента Украины Владимира Зеленского беспокоит задержание экс-президента Грузии, председателя исполкома украинского национального совета реформ... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:31

2021-10-01T22:31

2021-10-01T22:31

в мире

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Странно, что президента Украины Владимира Зеленского беспокоит задержание экс-президента Грузии, председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, а не судьба председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Зеленский обеспокоен информацией о задержании Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров."Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753022.html

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752742740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, задержание саакашвили в грузии