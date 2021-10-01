Захарову удивило беспокойство Зеленского по поводу задержания Саакашвили
Захарову удивило беспокойство Зеленского по поводу задержания Саакашвили в Грузии
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Странно, что президента Украины Владимира Зеленского беспокоит задержание экс-президента Грузии, председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, а не судьба председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Зеленский обеспокоен информацией о задержании Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Вчера, 20:16Опубликованы кадры задержания Саакашвили
По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.